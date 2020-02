Die rot-schwarze Regierungskoalition in Niedersachsen überlegt, ab 2023 für jede Kindergartengruppe eine dritte Fachkraft zur Verpflichtung zu machen. Probleme gibt es offenbar noch bei der Finanzierung: Die Kosten werden auf rund 120 Millionen Euro jährlich geschätzt.

Koalition plant Reform: Kommt die dritte Fachkraft in Kitas?

Kindertagesstätten - Koalition plant Reform: Kommt die dritte Fachkraft in Kitas?

Kindertagesstätten - Koalition plant Reform: Kommt die dritte Fachkraft in Kitas?