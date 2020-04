Kirchen wollen Gottesdienste zurück – Landesbischof plädiert für Lockerung

Hannover

Die Kirchen in Niedersachsen hoffen auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen für Gottesdienste. Sie wünschen sich ein Entgegenkommen der Bundesregierung in den Gesprächen am Freitag mit christlichen, jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften. Es geht um eine für die Kirchen und die Religionsfreiheit zentrale Angelegenheit – das Abhalten von Gottesdiensten, das ausgerechnet zu den höchsten christlichen Feiertagen aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt worden war.

„Wieder Gottesdienste feiern“

Hannovers Landesbischof Ralf Meister sagte am Donnerstag der HAZ, er bleibe „zuversichtlich, dass es in naher Zeit stufenweise Möglichkeiten geben wird, wie in Kirchen unter den bestehenden hygienischen Bedingungen und Abstandsgeboten Gottesdienste mit einer überschaubaren Anzahl an Gottesdienstbesuchern gefeiert werden können“. Dazu brauche es nun Gespräche auf politischer Ebene, sagt Meister und argumentiert: „Die Kirchen haben an Ostern, dem höchsten christlichen Feiertag, mit hoher Verantwortung agiert. Das ist ein guter Ausgangspunkt für die kommenden Schritte, die wieder zu gottesdienstlichen Feiern führen werden.“

Auch Grüne für Lockerungen

Auch aus der niedersächsischen Landespolitik kommen Anstöße, mehr Kreativität in der Auslegung der Distanzregeln zu zeigen. So erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Helge Limburg, ein Pastorensohn: „Es kann nicht sein, dass Menschen Baumärkte und Autohäuser besuchen dürfen, aber jegliche religiöse Versammlung unterbunden wird.“ Deshalb seien Gespräche der Landesregierung mit den Religionsgemeinschaften und Kirchen über Lockerungen der sehr restriktiven Verbote zu begrüßen. „Gerade jetzt, in diesen Krisenzeiten, brauchen Menschen die Möglichkeit für gemeinsame religiöse Andachten und geistlichen Beistand auch in Gemeinschaft. Das ist auch unter Beachtung von Abständen und Hygieneregeln verantwortbar“, sagte Limburg der HAZ.

Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass trotz geplanter Lockerungen für Geschäfte schon ab der kommenden Woche das Verbot religiöser Zusammenkünfte zunächst weiterbestehen soll. Das Bundesinnenministerium will sich am heutigen Freitag mit Vertretern aller Religionsgemeinschaften beraten.

Von Michael B. Berger