Hannover

Die hannoversche Landeskirche hat 25 Millionen Euro in den vergangenen Jahren ausgegeben, um Flüchtlinge auf vielfältige Art zu unterstützen. Das Geld sei nicht nur für Bildungs- und Sprachkurse ausgegeben worden, sondern auch für Projekte zur Fluchtursachenbekämpfung. Diese Zahl nannte Landesbischof Ralf Meister in seinem Bericht vor dem in Hannover versammelten Kirchenparlament, der Landessynode.

Ein Schiff soll retten

Meister nahm auch kurz zu der Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) Stellung, die derzeit Spenden sammelt, um ein Schiff zu chartern, das Füchtlinge aus dem Mittelmeer retten soll. „Jedem ist einsichtig, dass dieses Schiff weder die Migrationsbewegungen aufhalten wird noch die fehlenden staatlichen Regelungen für eine europäische Einwanderungspolitik oder die Verbesserung der Lebenssituation der flüchtenden Menschen lösen wird“, sagte Meister. Der Bischof warb für eine rationalere Diskussion über diese Aktion, die auch in der Kirche zuweilen polarisiert. Man sollte in der Debatte vorsichtig sein mit pauschalen Behauptungen, warnte Meister. Auch Menschen, die die Aktion kritisierten, wollten keine Menschen im Mittelmeer ertrinken sehen.

Von Michael B. Berger