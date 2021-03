Hannover

Niedersachsens Landeskabinett hat am Dienstag den Entwurf für ein neues Kita-Gesetz verabschiedet, das vor allem den Einstieg von Sozialpädagogen und anderen Berufen in den Erziehungsbereich ermöglichen soll. Hoffnungen, dass mit dem neuen Gesetz auch eine deutliche personelle Verstärkung in die Kitas kommt, haben sich nicht erfüllt. Deshalb hagelt es Kritik von Sozialverbänden und Gewerkschaften.

Werden Standards einfach fortgeschrieben?

Die Kritiker wollen erreichen, dass sich künftig drei Fachkräfte um eine Gruppe im Kindergarten kümmern. Bisher sind zwei ausgebildete Erzieher für 25 Kinder Standard. „Die dritte Fachkraft wurde uns lange versprochen, aber es hieß immer wieder, es fehle gerade das Geld“, sagt Martina Ernst vom Bündnis für Kinder und Familien. 2013 hatte die Kita-Volksinitiative die Einführung der dritten Kraft in Krippengruppen erreicht. Die Aufstockung des Fachpersonals für die Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten galt als logischer nächster Schritt.

Im Gesetzentwurf ist nun keine Rede davon. Dass das Land ausgerechnet unter dem Kostendruck der Corona-Pandemie in aller Eile ein neues Kita-Gesetz verabschieden will, empört Kita-Mitarbeiter und Eltern. „Der Entwurf ist eher ein Rückschritt. Er schreibt die Standards aus dem Kita-Gesetz von 1992 einfach fort“, sagt Hans-Joachim Lenke, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege. Notwendig sei eine Attraktivitätssteigerung für das Berufsfeld, um gegen den Fachkräftemangel anzugehen. „Wir können gar nicht so schnell ausbilden, wie Erzieher den Beruf wieder verlassen.“

Detlef Ahting, Chef der Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen, kritisiert, das Gesetz eröffne keinerlei Perspektive für eine Verbesserung. Das Bündnis schlägt einen Stufenplan vor, damit die Anzahl der Fachkräfte pro Gruppe in Schritten angehoben werden kann.

Städte warnen vor unrealistischen Forderungen

Der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen halten dagegen: Beim aktuellen Fachkräftemangel schaffe es man nicht einmal, alle Kindergartengruppen mit zwei Betreuungskräften zu versorgen. Und die Forderung nach einer Erhöhung des Personalschlüssels sei realitätsfern. Schon jetzt seien die Kosten, die die Kommunen für den Kita-Bereich hätten, enorm gestiegen. Allein zwischen 2011 und 2018 um 82 Prozent, rechnet Marco Trips vor, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes. „Die Kosten explodieren und auf dem Markt ist kein Personal zu bekommen.“

Von Bärbel Hilbig und Michael B. Berger