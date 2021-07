Herr Merker, die Niedersächsischen Landesforsten haben im Harz und anderen Wäldern ein gewaltiges Aufforstungsprogramm gestartet, um den zum großen Teil absterbenden Fichtenwald zu ersetzen. Wie groß sind die Waldschäden im Harz?

Die Schäden übersteigen unsere Vorstellungskraft. Wir schätzen nach Satellitenaufnahmen, dass in Südniedersachsen mit dem Schwerpunkt Harz bislang rund 25.000 Hektar vom Baumsterben durch Käferbefall und trockene Böden betroffen sind. Das ist, um eine Vorstellung zu bekommen, das 1,25-fache der Fläche der Landeshauptstadt Hannover. Das ist gewaltig und entspricht mehr als der Leistung, die die Förster nach dem Zweiten Weltkrieg vollbringen mussten, als ganze Wälder abgeholzt waren. Zwischen 1945 und 1956 sind wegen der Reparationsforderungen der Briten im Harz etwa 12.000 Hektar abgeholzt worden, die wieder aufgeforstet werden mussten. Jetzt sind wir bei 15.000 bis 16.000 Hektar im Harz, die wieder bewaldet werden müssen. Dazu kommen noch andere Wälder in Südniedersachsen.

Lesen Sie auch Waldsterben: Klimawandel und Borkenkäfer zwingen Förster umzulernen – ein Schadensbericht

Kann man sagen, dass im Harz jetzt die Stunde Null geschlagen hat?

Für mich ist es ein Symbol, das für jeden sichtbar entsteht: entweder kahle Flächen oder sogenannte Totholzwälder. Die Stunde Null trifft es allerdings nicht, denn wir erleben fließende Übergänge. Die Flächen werden zurückgeworfen, aber in sehr unterschiedlichen Stadien. Teilweise haben wir den Borkenkäfer mit aller Macht bekämpft und befallene Bäume noch herausnehmen können. An anderen Stellen ist uns das nicht mehr gelungen, da ist der Käfer schon ausgeflogen, da stehen jetzt große Totholzflächen. Aber auch diese beziehen wir in die Wiederbewaldung ein. Und es gibt auch große Bereiche, in denen wir schon seit Beginn der Neunzigerjahre den Umbau eingeleitet haben.

Also alles gar nicht so schlimm?

Das wäre ein völlig falscher Schluss. Denn der Gedanke, wir haben schon ganz andere Katastrophen erlebt wie etwa den Orkan Kyrill im Jahr 2007, verblasst angesichts der Dimension, die der Klimawandel mit Dürre und Stürmen angerichtet hat. Die Schäden sind schon von historischer Größe und stellen uns Förster und die Försterinnen vor die größte Herausforderung der Nachkriegszeit.

Böse Überraschung im Juni, als die Käfer kamen

Ist es vor allem der Borkenkäfer, der diese gewaltigen Schäden verursacht hat?

Ja. Aber die explosionsartige Vermehrung wird natürlich durch die klimatischen Veränderungen unterstützt. Dabei hatten wir eigentlich gehofft und gedacht, dass dieses Frühjahr uns eher unterstützen würde. Es hat geregnet, es war kühl. Aber als es wieder warm wurde im Juni, da kamen die Käfer aus dem Boden gekrochen, als wäre nichts gewesen. Die Grundpopulation ist so gigantisch, dass wir einfach nicht mehr dagegen ankommen. Wo wir noch Bestände lebend erhalten können, geht der Kampf natürlich ungemindert weiter.

Niedersachsens Oberförster Klaus Merker ist seit 2005 Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Nach einer Ausbildung zum Tischler studierte der 59-jährige gebürtige Peiner Forstwissenschaft in Göttingen und promovierte dort. Die Niedersächsischen Landesforsten bewirtschaften mit 335.000 Hektar fast ein Drittel des Waldes in Niedersachsen. Die Wälder werden schon lange nach dem sogenannten Löwe-Programm bewirtschaftet, ein Kürzel für „Langfristige ökologische Waldentwicklung“, das 1991 beschlossen worden ist. Ziel dieses Programmes ist auch der Aufbau neuer Mischwälder an der Stelle von Monokulturen.

Wie lange lassen Sie die Totholzbestände stehen und warum?

Wir lassen die Bestände dort stehen, wo wir den Fokus verändert haben. Im Nationalpark Harz, der kein Wirtschaftswald ist wie unsere Bestände, bleiben die Totoholzbestände ohnehin, weil man die Natur sich selber überlässt. Wir tun dieses aus anderen Gründen. So können und wollen wir nicht den ganzen Harz kahl schlagen, um den Käfer zu bekämpfen, sondern planen schon die Strukturen für die künftigen Wiederaufforstungen. Immerhin bietet dieser Totholzwald auch Schatten. Und wenn wir unter diesem Schatten neue Bäume setzen oder säen, dann ist das für einige Baumarten besser, als wenn wir sie auf die Freifläche pflanzen würden, die den ganzen Tag der Sonne und hohen Temperaturen im Sommer ausgesetzt sind. Allerdings müssen wir relativ schnell aufforsten, denn nach zwei Jahren beginnen solche Bäume zu bröckeln. Dann fallen die Äste herunter und wird es für die im Wald Arbeitenden und die Waldbesucher gefährlich.

„Die Grundpopulation ist so gigantisch, dass wir einfach nicht mehr dagegen ankommen“: Blick auf einen von Borkenkäfern befallenen Nadelwald zwischen Torfhaus und Braunlage im Nationalpark Harz. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Und wann ist der neue Wald fertig, wird der Harz wieder attraktiver?

In zehn Jahren, denke ich, wird man den neuen Wald schon sehen. Aber er wird sein Gesicht verändern. Der Harzwald wird ein anderer sein, deutlich vielfältiger. Viele lieben den dunklen Fichtenwald, aber den wird es in dieser Form nur noch vereinzelt geben. An seine Stelle werden jüngere Mischwälder treten. Man kann diese schon sehen, wo wir nach dem Sturm Kyrill im Jahre 2007 aufgeforstet haben. Wenn wir nicht regulierend eingreifen und den Wald umbauen würden, dann hätten wir nach 30, 40 Jahren wieder den alten Fichtenwald – und unsere alten Probleme.

Welche Bäume wird man sehen?

Wir setzen sowohl auf Naturverjüngung, etwa durch herumfliegende Samen oder solche, die durch Vögel gesät werden. Eberesche, Birke, Weide oder Ahorn, die sich durch den Wind oder Vögel verbreiten. Das natürlich vorhandene Potenzial reicht aber allein nicht aus. Wir wollen auch standortgerechte und leistungsfähige Wälder und setzen deshalb gleichzeitig auf Pflanzungen. Das sind dann Roteiche, Buche, Bergahorn, Spitzahorn, Lärchen und Douglasien. Es werden auch in größerem Umfang Weißtannen gesät.

Holzpreise ziehen jetzt langsam an

Wie können Sie das alles wirtschaftlich bewerkstelligen?

Das wird, aus wirtschaftlicher Sicht, eine schwierige Phase. Wir schließen für 2020 mit einem Defizit von 18 Millionen Euro ab, weil die vielen Aufgaben auch bei einem zuletzt steigenden Holzpreis nicht zu finanzieren waren. Wir konnten bislang keine Rücklagen bilden, da die Gewinne abgeflossen sind. Deshalb unterstützt das Land die klimagerechte Wiederbewaldung mit einem Topf von 75 Millionen Euro über fünf Jahre, auf den wir erstmals 2020 zurückgreifen konnten und dies auch 2021 und in den Folgejahren tun. Der zweite Eckpfeiler ist, dass wir in den letzten Krisenjahren nur 50 Prozent Erlöse für unser Holz bekommen haben. Jetzt aber konsolidieren sich die Preise. Wir sind zwar noch nicht auf dem Niveau wie vor den Krisenjahren ab 2018 aber guten Mutes.

Sie haben bei unserem letzten Gespräch gefordert, dass man auch die Leistungen des Waldes als Klimaschützer berücksichtigt ...

Ja, im Bund ist eine Klimaschutzprämie angestoßen worden. Wir setzen auf die Honorierung von Klimaschutzleistungen, die der Wald bringt, weil er im Laufe seines Wachstums der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid entzieht. Und es gibt die feste Absicht der jetzigen Bundesregierung, nach der Wahl die Erhaltung der Klimaschutzleistung für alle Waldbesitzenden zu vergüten – das käme uns auch als öffentlicher Einrichtung zugute. Wir setzen auch darauf, dass wir für Naturdienstleistungen vergütet werden, etwa im Niedersächsischen Weg für das Wildnisgebiet Solling. Und wir wollen noch stärker in eine Vermarktung der Erholungsfunktion des Waldes einmünden. Gerade während der Pandemie hat sich gezeigt, dass der regionale Tourismus zunimmt. So sind wir beim Baumwipfelpfad beteiligt oder beim Skigebiet am Wurmberg. Das lässt sich noch einiges besser verknüpfen.

„Wir wollen noch stärker in eine Vermarktung der Erholungsfunktion des Waldes einmünden“: Die Landesforsten sind am Baumwipfelpfad in Bad Harzburg beteiligt. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Wie viel haben Sie bislang in den Wald investiert und wie viel werden Sie nächstes Jahr investieren?

2020 waren es runde 16 Millionen und für 2021 planen wir 2o Millionen Euro für die Wiederbewaldung ein.

Wird der neue Wald widerstandsfähiger als alte?

Das zumindest ist das Ziel aller Umbaumaßnahmen, den neuen Wald resilienter zu machen gegen den Klimawandel, indem wir ihn umbauen mit anderen Baumarten. Aber heute kann noch niemand sagen, wie das Klima in 50 Jahren genau aussieht und wie heutige Maßnahmen dagegen wirken. Ich bin aber fest überzeugt und die Erfahrungen aus 30 Jahren Waldumbau zeigen, dass Mischwälder stets resilienter sind als die bisherigen Monokulturen. Den Optimismus haben wir und müssen wir auch aufbringen, dass die heutigen Pflanzungen den Herausforderungen besser begegnen als der alte Wald.

Schäden könnten sogar noch größer sein

Hängt der irre große Befall von Käfern auch mit der Nähe des Wirtschaftwaldes zum Nationalpark Harz zusammen, wo man der Natur ihren Lauf lässt und von Käfern befallene Bäume nicht aus dem Revier zieht?

Natürlich gibt es durch die direkte Nachbarschaft zwischen Nationalpark und bewirtschafteten Wäldern Wechselwirkungen, die auch immer wieder die Ursache für Anfeindungen sind. Aber die Nähe zum Nationalpark ist nun nicht schuld daran, dass in ganz Mitteleuropa der Borkenkäfer zugeschlagen hat. Den Nationalpark und die anderen Wälder trennte bis vor einigen Jahren eine 500-Meter-Zone, wo der Käfer auch im Nationalpark bekämpft wurde. Aber jetzt muss man feststellen, dass sich im Harz eine so gewaltige Population aufgebaut hat, dass auch eine solche Trennlinie nichts nutzt. Uns hat überrascht, dass die Käfer im Juni in so gewaltigen Mengen aus dem Boden kamen. Die 25 000 Hektar, die wir jetzt als Schadfläche angeben, wird tatsächlich noch größer werden. Denn die Satellitenbilder, die uns die Schäden zeigten, sind im Frühjahr 2021 entstanden. Zu diesem Zeitpunkt ruhten die Käfer noch im Boden. Von daher ist auch dies nur ein Zwischenstand.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Frage zum Schluss: Nach dem Zweiten Weltkrieg haben massenhaft Frauen den Harz wieder aufgeforstet, die sogenannten Kulturfrauen, die die Bäume pflanzten. Sie haben selbst den Vergleich zur Nachkriegsaufforstung gebracht. Müssen heute wieder massenhaft Frauen in den Harz ausrücken?

Nein (lacht). Nach dem Krieg gab es einen wichtigen Grund, warum die Trümmer- oder Kulturfrauen aktiv wurden. Viele Männer kehrten gar nicht aus dem Krieg zurück, viele waren noch in Kriegsgefangenschaft. Das ist Historie. Heute setzen wir eigene Forstwirte ein und Lohnunternehmer, die pflanzen. Bis zu 60 Prozent machen das Lohnunternehmer. Wir lassen die Pflanzen selber produzieren und ernten das Saatgut dafür durch eine Serviceeinrichtung von uns. Das Saatgut wird an Baumschulen gegeben, die in der sogenannten Lohnanzucht die Bäume wachsen lassen. Die werden dann durch unsere Forstwirte gesetzt.

Und wie bekommen Sie hin, dass die jungen, frischen Bäume nicht sofort von Rehen oder Hirschen verzehrt werden?

Das lässt sich nur durch konsequente Bejagung verhindern. Würden wir das nicht tun, würde sich das Wild auch unerhört vermehren. Einige Baumarten wie Eichen schützen wir durch Zäune aber im Regelfall wollen wir Zäune verhindern. Das wäre auch viel zu teuer.

Von Michael B. Berger