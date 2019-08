Am Mittwochmittag war alles vorbei: Auch die kleine Gruppe von Umweltaktivisten, die im Foyer der VW-Autostadt in Wolfsburg ihre Protestplakate entrollt hatten und in die dort an der Decke aufgehängte Globusskulptur geklettert waren, haben um die Mittagszeit ihre am Dienstag begonnene Protestaktion gegen die Autoindustrie beendet. Sie hatten im Eingangsbereich der Autostadt auch übernachtet.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte die Polizei die Demonstration mit gut 30 Teilnehmern aufgelöst, die am Dienstag ein Bahngleis in der Nähe des Volkswagen-Werks blockiert hatten, indem sich Aktivisten an die Gleise ketteten und sich über dem Mittellandkanal abseilten. Nach Polizeiangaben verlief der Einsatz friedlich. Wie ein Polizeisprecher gestern sagte, wurden die letzten Aktivisten gegen Mitternacht von den Gleisen geholt. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Die Aktivisten protestierten nach Angaben eines Teilnehmers gegen die Autoindustrie, die maßgeblich verantwortlich für die Klimakrise sei. Mit der Aktion habe man die Produktion bei Volkswagen verzögern wollen. Nach Angaben des Unternehmens hatte die Blockade aber keine Folgen für Produktion und Auslieferung.