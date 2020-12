In dieser Woche soll der niedersächsische Landtag das erste Klimaschutzgesetz des Landes beschließen. Zudem will die Landesregierung den Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung aufnehmen – und eine Milliarde Euro etwa in Photovoltaik, Gebäudesanierung und die Verkehrswende fließen lassen.