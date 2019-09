Schaumburg setzt voll auf Wasserstoff. Der Landkreis im Weserbergland wurde als einzige Region Niedersachsens in das neue Wasserstoffförderprogramm des Bundes aufgenommen. Jetzt will der Landkreis eine führende Region bei Herstellung und Nutzung des umweltfreundlichen Energieträgers werden. „Für uns ist das eine große Chance“, sagte der verantwortliche Masterplan-Manager Horst Roch. Nach Einschätzung von Landrat Jörg Farr ( SPD) könnte die Zukunftstechnologie der Wasserstofftechnik für die ländlich und mittelständisch geprägte Region zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein werden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) hatte vor einigen Tagen seine Pläne zur Entwicklung der „grünen“ Wasserstofftechnologie vorgestellt. Dazu wurden bundesweit neun Regionen ausgewählt, in denen die Wasserstoffproduktion mit Strom aus erneuerbaren Energien vorangetrieben werden soll. Der aus Ökostrom gewonnene „grüne Wasserstoff“ hat aus der Sicht von Experten bei der Energiewende großes Potenzial. Er unterscheidet sich vom sogenannten „grauen Wasserstoff“, der aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas entsteht.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann äußerte sich zufrieden, dass das Weserbergland zu den Modellregionen gehören soll. „Es ist eine beachtliche Leistung, dass sich der Landkreis Schaumburg unter 85 Kommunen und Regionen aus ganz Deutschland durchgesetzt hat“, sagte der CDU-Politiker.

In der Region Schaumburg mit dem Kreissitz Stadthagen soll nach Angaben von Landrat Farr zunächst ein Netzwerk wichtiger Akteure aufgebaut werden, um die Wasserstoffstrategie umsetzen zu können. „Dabei geht es im Wesentlichen um die Analyse der Potenziale in der Region und das Herausarbeiten möglicher Projekte“, sagte eine Kreissprecherin. Gedacht sei unter anderem an eine Strom- und Wärmeversorgung größerer Gebäudekomplexe durch regenerativ erzeugten Wasserstoff. Dafür kämen kommunale und gewerbliche Einrichtungen ebenso in Betracht wie größere Mehrfamilienhäuser.

Die „grüne“ Wasserstofftechnologie biete auch Betreibern älterer Windparks, deren Förderung auslaufe, neue Chancen. Sie könnten in Anlagen investieren, die per Elektrolyse und mit Hilfe des Windstroms Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten.

Zusätzlich werde darüber nachgedacht, den Schwerlastverkehr auf Wasserstoff umzustellen – Lastwagen also mit dem Brennstoff anzutreiben, sagte Roch. „Man könnte dazu Wasserstofftankstellen einrichten.“