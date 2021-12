Hannover

Niedersachsens Landesregierung will in den kommenden fünf Jahren mit Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro dem Klimawandel entgegenwirken. Das kündigte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag an, als er eine „Klimastrategie“ des Landes vorstellte. Diese soll in einem Vorgriff auf das noch in dieser Wahlperiode reformierte Klimagesetz Zwischenziele definieren, wie Niedersachsen bis 2045 klimaneutral werden kann.

Bis 2030 CO2 -Emissionen um 65 Prozent verringern

Das erst vor einem Jahr im Landtag verabschiedete Klimagesetz sah noch den Zeitpunkt von 2050 für die Klimaneutralität vor – und fiel damit hinter die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr dieses Jahres zurück. Gegen das Klimagesetz haben die Deutsche Umwelthilfe wie auch „Fridays for Future“-Aktivisten Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Sie vermissen Konkretionen der Klimagesetzgebung. „Wir schärfen jetzt nach“, sagte Lies am Dienstag. So wolle man die CO2 -Emissionen bis 2030 um bis zu 65 Prozent verringern, bis 2040 um bis zu 86 Prozent.

Von den 300 Millionen Euro Investitionen sollen 100 Millionen für die Wald- und Forstwissenschaft verwendet werden und 90 Millionen Euro für den Küstenschutz. Lies sagte, dass man bei der Verschärfung der Vorgaben die Landwirtschaft ausgenommen habe. Hier sei ohnehin geplant, dass der Tierbestand bis 2030 um ein Fünftel reduziert werden soll. „Wir wollen die Bürde der Mehrbelastung jetzt nicht auch noch der Landwirtschaft zumuten“, sagte der Minister. Zu den geplanten Investitionen gehört auch die ökologische Erneuerung des gesamten Fuhrparks des Landes. Hierfür seien 50 Millionen Euro vorgesehen.

Von Michael B. Berger