Die Baukosten für das erst vor wenigen Wochen eröffneten Predigerseminar im Kloster Loccum (Kreis Nienburg) haben sich gegenüber den ursprünglichen Planungen mit 35,8 Millionen Euro fast verdoppelt. Das war am Mittwoch Thema der digital veranstalteten Tagung der Synode der hannoverschen Landeskirche. Bei den ersten Planungen für die Sanierung des Klosters war die Landeskirche im Jahr 2012 noch von Baukosten von 19,4 Millionen Euro ausgegangen.

In dem Predigerseminar werden Pastorinnen und Pastoren für die hannoversche und andere Landeskirchen ausgebildet. Es ist an dem alten, ehemaligen Zisterzienserkloster Loccum im Kreis Nienburg angesiedelt. Warum die Kosten derart in die Höhe schossen, erläuterte Baudirektor Werner Lenke den Synodalen. Allein 30 Prozent seien auf die Baukostensteigerungen in den letzten neun Jahren zurückzuführen, sagte Lenke. Daneben schlugen aber auch unerwartete Schwierigkeiten bei der 2017 begonnenen Sanierung zu Buche. So sei die Holzkonstruktion des alten Predigerseminars so einsturzgefährdet gewesen, dass man zeitweise nur zwei Handwerker auf die Gerüste haben schicken können.

Asbesthaltige Putzflächen

Hinzu sei die Tatsache gekommen, dass alle neueren Putzfächen im Bestandsgebäude des Predigerseminars, das um einige Neubauten ergänzt worden ist, asbesthaltig gewesen seien, was einen besonderen Umgang mit ihnen erforderte. Auch hohe Brandschutzauflagen des Landkreises, Bauverzögerungen durch Corona und Materialmangel erschwerten die Baufortschritte. Die Tatsache, dass vier anspruchsvolle Architekturbüros an der Sanierung beteiligt waren, machte die Sache auch nicht billiger.

Künftig sollen Baufolgekostenberechnungen für Projekte ab zwei Millionen Euro erstellt werden, beschloss die Synode auf Antrag ihres Mitglieds Ulf Thiele. Oberlandeskirchenrat Helmut Aßmann bezeichnete die hohen Kosten als ärgerlich. Die neuen Nutzerinnen und Nutzer äußerten sich aber geradezu enthusiastisch über die neuen Arbeits- und Lebensverhältnisse im alten Kloster.

