Hannover

Das heftig umstrittene neue Kita-Gesetz ist Gegenstand einer sonntäglichen Zusammenkunft des Koalitionsausschusses der rot-schwarzen Landesregierung. Das Gesetz aus dem Jahr 1993 soll endlich den gegenwärtigen Herausforderungen angepasst werden. Ärger gab es um die ehemals versprochene dritte Kraft im Kita-Bereich, die allerdings nie verbindlich festgeschrieben worden ist, weil sowohl Geld als auch Fachkräfte fehlten. Dass der sogenannte Fachkraft-Kind-Schlüssel bislang ausgeklammert blieb, hängt nach Worten von CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer auch damit zusammen, „dass keiner weiß, wie die dritte Kraft bezahlt werden soll“.

Lesen Sie auch Kita-Gesetz: Gemeindepräsident Trips: Für dritte Kraft kein Spielraum

CDU will dualisierte Ausbildung der Erzieherinnen

Der CDU-Fraktionschef erneuerte im Vorfeld des Treffens seine Forderung, auch bei der Vorbereitung der Erzieherinnen und Erzieher eine dualisierte Ausbildung einzuführen. Sie brächte den Vorteil, dass die Erzieherinnen bereits in der Ausbildung ein Gehalt erhielten und zugleich in den Kitas mitarbeiten könnten, was eine gewisse Entlastung brächte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als zusätzliches Problem betrachten die Kommunen die Tatsache, dass der Bund kürzlich per Gesetz beschlossen hat, ab 2026 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung für alle Grundschüler zu garantieren. Hierfür müsste auch das Land erhebliche Mittel aufbringen. „Ich hoffe, dass der gordische Knoten zerschlagen wird“, sagte Toepffer.

Von Michael B. Berger