Celle

Die CDU ist in Niedersachsen noch in einer relativ komfortablen Lage. Zwar macht sich der Abwärtstrend der Bundespartei inzwischen auch zwischen Ems und Elbe bemerkbar, sind einstige Bastionen geschleift. Doch durch die Schwäche der Mitbewerber steht die CDU in Niedersachsen immer noch besser da als in...