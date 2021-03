Hannover

Nach einem Schnelltest sollen viele Bürger in Niedersachsen künftig wieder einkaufen, in den Biergarten einkehren oder ins Kino gehen können. Nur: Nicht abends, da dürfen einige ihre Häuser gar nicht mehr verlassen. Reisen sind in Zeiten steigender Inzidenzen auch streng verboten – also zu Ferienhäusern an der Nordseeküste. Nach Mallorca fliegen geht natürlich, schließlich kann man Reisen offenbar nur im Inland einschränken.

Suche nach Notbremse

Es ist nicht mehr zu fassen. In der Corona-Krise haben Bund und Länder den roten Faden verloren. Die Notbremse haben zwar alle Ministerpräsidenten beschlossen, doch während die einen fest daran ziehen, suchen die anderen noch den Hebel. Die unpopuläre Ausgangssperre ist das jüngste Beispiel. Ihr Nutzen ist umstritten; die Kanzlerin und die Hardliner unter den Ministerpräsidenten wollen sie trotzdem unbedingt. Vermutlich, weil ihnen auch nichts anderes mehr einfällt. Niedersachsen gibt den Druck dabei gleich an die Kommunen weiter. Die sind zwar auch wenig begeistert, ziehen das Ding aber durch, wie jetzt in der Millionenregion Hannover.

Keine Differenzierung

Die zuständige Regionsverwaltung hat sich jetzt auch nicht mehr die Mühe gemacht, bei den zugehörigen Kommunen noch zu differenzieren. Das müssen jetzt auch diejenigen ausbaden, die rein nach ihrer Inzidenz sogar die Geschäfte öffnen dürften. Mit diesem Ansatz könnte man auch eine landes- oder bundesweite Ausgangssperre verhängen.

Auf der anderen Seite prescht Niedersachsen bei den Modellkommunen in Richtung Lockerungen vor. Gleich 25 sollen es sein, was weniger nach einem Modell aussieht als nach großflächiger Öffnung. Vor allem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann treibt diese Entwicklung voran, auch unter Druck des notleidenden Handels. Der CDU-Landeschef hat damit nach längerem Anlauf offenbar seinen Kurs aus der Krise abgesteckt. Kritik, er betreibe Opposition in der Regierung, lässt er abtropfen.

Ja, was denn nun?

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der sich mit einer klaren Linie in der Pandemie äußerst schwertut, lässt seinen Vize gewähren. Ihm sitzen die Kommunalverbände im Nacken, die sogar bereits vor einigen Wochen Lockerungen für Handel und Gastronomie mit nächtlichen Ausgangssperren kompensieren wollten. Darauf läuft es jetzt wohl hinaus.

Womit man wieder beim roten Faden wäre. Wer die Zeit für Modellprojekte in diesem Ausmaß gekommen sieht, der muss keine Ausgangssperren verhängen. Ein möglicherweise notwendiger harter Lockdown wiederum verträgt keine großräumigen Lockerungen. Jedenfalls nicht am 6. April. Was also nun? Auch Niedersachsen sollte sich schnell entscheiden.

Von Marco Seng