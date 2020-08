Kommentar: Bußgeld für „Masken-Muffel“ in Niedersachsen ist die richtige Reaktion

Hannover

Als die Corona-Pandemie begann, gab es viel Solidarität und Zusammenhalt bei uns. Die übergroße Mehrheit der Bürger hielt sich an die Hygieneregeln und Ausgangsbeschränkungen. Aber womöglich geschah das ja gar nicht aus Sorge vor der Gefährdung alter und kranker Menschen, sondern aus Angst vor der eigenen Ansteckung. Diese Angst hat inzwischen deutlich nachgelassen – und mit der Rücksichtnahme auf andere scheint es nicht mehr weit her zu sein.

Anders ist es nicht zu erklären, dass es immer mehr Menschen gibt, die die Vorschriften zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken konsequent ignorieren. Gerade das Maskentragen ist ein Akt der Solidarität, schließlich schützt es die Mitmenschen stärker als den Träger selbst. Daraus folgt aber auch, dass der umfassende Schutz am Ende nur funktioniert, wenn alle sich an die Vorschriften halten. Wenn jetzt das Land Niedersachsen wie auch Nordrhein-Westfalen ein Bußgeld von 150 Euro für jeden verhängen will, der ohne Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln angetroffen wird, dann ist das eine Reaktion auf die mangelnde Rücksichtnahme.

Dieser hart wirkende Schritt ist nicht überzogen. In Hannover beklagt die Landesnahverkehrsgesellschaft, dass immer mehr Menschen in den Regionalzügen sich weigern, die vorgeschriebene Maske zu tragen. In der Bundeshauptstadt hat die Berliner Verkehrsgesellschaft in nur drei Wochen 30 000 Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen festgestellt. Sofortige Strafen sind damit die richtige Antwort. Sie dürfen auch deutlich höher sein als beim Schwarzfahren, schließlich geht es um die Gesundheit oder sogar um das Leben der Mitreisenden.

