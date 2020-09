xxx

In der Bundesrepublik durfte man am Montag einen typischen Prozess beobachten. Kaum war die Kunde heraus, dass die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Gorleben von der Karte als möglichen Endlagerstandort genommen hat, stieß Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger den Stoßseufzer hervor: „Jetzt geht die ganze Soße von vorne los.“ Und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil konterte ebenfalls mit einem Bild aus der Schnellgastronomie: „Es gibt in diesem Auswahlverfahren keine Extrawürste.“ Die Sprachlosigkeit der aktuellen Politik im Umgang mit einem Jahrtausendproblem zeigt sich auch in diesen Vergleichen.

Altlast von 60 Jahren deutscher Kernenergienutzung

Dabei geht es bei der Endlagersuche um den Umgang mit einer hochgefährlichen Altlast – um die sichere Verbringung der Ladung von 1900 Castoren tief unter die Erde. Tatsächlich hat endlich die Stunde null bei der Endlagersuche begonnen – und man darf höchst skeptisch bleiben, ob tatsächlich im Jahr 2031 ein neues Lager für die Last von 60 Jahren deutscher Kernenergienutzung gefunden sein wird. Vermutlich nicht, denn Gründe gegen ein solches Lager werden immer hergesucht. Egal, wo es hinkommt – ob nach Bayern oder Niedersachsen. Dabei sei Deutschland, rein geologisch betrachtet, höchst geeignet für ein solches Lager, hat die BGE festgestellt – und erst einmal 54 Prozent der Fläche Deutschlands als „Teilgebiete“ ausgewiesen.

Man kann darüber streiten, ob die Herausnahme Gorlebens aus dem Suchprozess in diesem ersten Schritt, wo noch überhaupt über gar nichts entschieden wird, strategisch richtig war. Denn die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Verfahrens wird jetzt von süddeutschen Politikern umso heftiger gestellt. Doch Gorleben musste irgendwann raus. Dieser Standort im abgelegenen Wendland war von vorneherein eine Überlebenslüge der deutschen Atompolitik. Jetzt wird gleichsam amtlich bestätigt, was Kritiker seit Jahrzehnten vorbringen: Es gibt große geologische Zweifel am Gorlebener Salzstock. Doch damit ist Niedersachsen keinesfalls aus der Verantwortung. Hier gibt es die meisten Salzstöcke. Und eben die haben bundesdeutsche Forscher bislang für am geeignetsten gehalten, während die Franzosen auf Ton setzen und die Skandinavier auf Granit.

Jeder beißt auf Granit, der für die Entsorgung wirbt

Auf den beißt in Deutschland fast jeder, der für eine sichere Lagerung des selbst produzierten Mülls wirbt. Deshalb war 2017 die Entscheidung von CDU, SPD und Grünen, ein völlig neues Suchverfahren zu starten, vorbildlich, verantwortungsvoll und staatstragend. Das gewählte Verfahren ist kompliziert. Wie in einem Nürnberger Trichter sollen immer mehr potenzielle Flächen herausgefiltert werden, bis wirklich mögliche Standorte gefunden werden. Das ist anstrengend. Doch ohne Alternative.

Von Michael B. Berger