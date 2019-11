Hannover

Das klingt nicht gut: Knapp ein halbes Jahr nach Start des Digitalpaktes Schule ist in Niedersachsen noch kein einziger Antrag bewilligt, geschweige denn ein Euro geflossen. Dabei bekommt das Land aus dem bundesweiten Topf mehr als eine halbe Milliarde Euro, um die Schulen mit Laptops, WLAN oder anderer notwendiger IT-Technik auszustatten. Manche Bundesländer sind weiter; andere Länder in Europa sind uns gar meilenweit voraus. Da möchte man der großen Koalition in Hannover und vor allem Kultusminister Grant Hendrik Tonne zurufen: Mehr Tempo, bitte!

Es braucht dringend einen Plan

Aber so läuft das halt nicht. Deutschland ist ein bürokratischer Tanker. Zwischen Beschluss und Umsetzung kann viel Zeit vergehen. Es wird diskutiert, geprüft, abgewogen. Und irgendwann – wenn es gut läuft – auch bewilligt und gezahlt. Die Digitalisierung der Schulen kommt spät, der Digitalpakt steht aber noch am Anfang. Die Verwaltungsmaschinerie läuft erst an. Das war beim milliardenschweren Konjunkturprogramm vor Jahren nicht anders. Insofern gibt es hier noch keinen Grund zu übermäßiger Sorge.

Das Problem ist ein anderes, das am Ende viel schwerer wiegen dürfte: Was ist eigentlich das Ziel bei der Digitalisierung? Welche Geräte brauchen die Schulen vordringlich, welche Technik sollen sie für das Geld kaufen? Wer berät sie dabei: eine Agentur, ein Institut, private Experten? Dafür braucht es dringend einen Plan. Oder soll am Ende jeder machen, was er will? Die Lehrerausbildung muss dringend angepasst werden und die Einführung eines Pflichtfachs Informatik an den Schulen könnte auch weiterhelfen. Es gibt noch viel zu tun bei der Digitalisierung – gerade in Niedersachsen.

Von Marco Seng