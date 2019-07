Hannover

Niedersachsens Regierungsfraktionen haben sich am Montag so sehr selbst gelobt, dass eine kleine Duftwolke vom abgekühlten Hannover gen Himmel zog. Dieser Etat zeige klar die „sozialdemokratische Handschrift“ und sei eine „Erfolgsgeschichte christdemokratischer Finanzpolitik“. Na, was denn nun? Die Antwort: Dieser Etat macht dies und das.