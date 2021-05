Kommentar zum Schulpan: Lieber weiter Unterricht im Wechselmodell

Hannover

Ab Ende Mai sollen die Schülerinnen und Schüler endlich wieder in vollen Klassen lernen – aber ist das wirklich eine gute Nachricht?

Da sind die Sorgen um die Gesundheit, die viele umtreiben. Denn volle Klassen heißt auch im räumlichen Sinne voll. Statt 15 sitzen dann eben 30 ungeimpfte Schüler ohne Abstand in einem Raum ohne Trennwände und Luftfilter. Geimpft ist immerhin die Lehrkraft. Aber reicht das, um Schulen wirklich zu einem sicheren Ort zu machen? Für Kinder ab zwölf gibt es jetzt immerhin das Versprechen auf ein Impfangebot, sobald ein Präparat die entsprechende Zulassung bekommt. Aber von der Umsetzung sind wir noch weit entfernt.

Zum Start gleich zwei Klassenarbeiten?

Klar ist: Der Schulalltag kann nicht sofort weitergehen, als sei nichts passiert. Die Schüler sollen sich im Klassenverband erst mal wieder in Ruhe finden, hat der Kultusminister gesagt. Und der Weg zurück zur Gemeinschaft solle ein behutsamer sein. Aber was ist behutsam daran, wenn 13- und 14-Jährige, die fünf Monate allein zu Hause gelernt haben, in der ersten Woche des gemeinsamen Unterrichts gleich zwei schriftliche Arbeiten schreiben müssen? Bei vielen Kindern ist die Sorge um die Noten deutlich größer als die Vorfreude auf die Klassenkameraden.

Aber welche Wahl haben die Pädagogen denn auch schon? Sie müssen ihre Schüler bis Ende Juni bewerten, vorläufige Zwischennoten wurden schon Mitte Mai vergeben. Dabei merken viele Lehrkräfte erst jetzt, was ihre Klasse aus den Monaten des Online-Lernens behalten haben und was nicht. Der Landesschülerrat hatte gefordert, Klassenarbeiten in diesem Halbjahr ganz auszusetzen. Was spricht eigentlich dagegen? Lehrkräfte brauchen keine Ergebnisse schriftlicher Arbeiten, um ihre Schüler angemessen bewerten zu können. Sie brauchen einfach nur Zeit mit ihnen. Die immerhin hatten sie in den halben Lerngruppen des Wechselmodells.

Von Saskia Döhner