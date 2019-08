Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wird sich möglicherweise bald einen neuen Innenminister suchen müssen – nämlich dann, wenn eines seiner Zugpferde im Kabinett, der bisherige Amtsinhaber Boris Pistorius, Erfolg mit seiner Bewerbung um den SPD-Bundesvorsitz haben sollte. Und schon jetzt kann man sagen, dass sich die Misere der Bundes-SPD auch auf Niedersachsen auswirkt.

In ihrem Mittelpunkt steht Stephan Weil selbst, vor dem sich über den Sommer Reporter aus allen Gegenden versammelten wie vor dem Orakel von Delphi. Rätselhaft indes wie das Orakel blieben bislang Weils Auskünfte. Auf die Frage, ob er denn den SPD-Bundesvorsitz anstreben wolle, sagte er weder klar ja noch klar nein. Nur, dass sein Platz in Niedersachsen sei, aber man generell nichts ausschließen könne. Nun haben andere entschieden, ohne den SPD-Landesvorsitzenden Weil auch nur zu fragen. Boris Pistorius will. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der vorgab, eigentlich für den SPD-Job keine Zeit zu haben, will jetzt auch. Neben drei anderen Pärchen und zwei Einzelkandidaten.

Das Suchverfahren ist eine Zumutung

Immerhin ist jetzt Bewegung in die Suche nach einem Nachfolgerteam für Andrea Nahles gekommen, die die Sachen einfach hinwarf und damit die SPD in eine verheerende Führungskrise bugsierte. Eine Zumutung ist allein das SPD-Suchverfahren mit 24 Regionalkonferenzen, auf der sich alle Kandidaten vorstellen müssen wie in einer Castingshow. Und das bei Umfragewerten für die Partei, die zwischen 11,5 und 14 Prozent changieren.

Immerhin zeigt Pistorius, der sich in Niedersachsen gerade mit Sicherheitspannen der Polizei herumschlagen muss, Mut. So oder so – er gibt einiges auf und agiert ohne Sicherheitsnetz. Hätte er Erfolg im SPD-Rennen, würde er wohl den Posten in Hannover aufgeben. Zieht er gegen Olaf Scholz oder einen anderen, bisher womöglich noch unsichtbaren Kandidaten von Gewicht, den Kürzeren, würde er möglicherweise auch in Hannover als Verlierer gesehen und müsste wohl manchen Spott ertragen.

Weil ohne Mut

Keinen Mut hat indes Dienstherr Weil gezeigt. Sein Abwarten hat aus einem großen Hoffnungsträger einen Zauderer gemacht, der zwar die Lippen spitzt, aber nicht pfeifen kann. Auch die Geschlossenheit seines SPD-Landesverbandes ist dahin. Ob Weil sich zur Unterstützung von Pistorius aufrafft oder seinem ehemaligen Wunschkandidaten, dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, festhält, ist eine offene Frage. Dass Klingbeil auch SPD-Bundesvorsitzender werden will, hat er oft genug durchblicken lassen. So gibt es derzeit viele niedersächsische Aspiranten, aber keinen echten Gewinner.

Von Michael B. Berger