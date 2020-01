Kommentar zur Unterrichtsversorgung: Es muss etwas passieren

Hannover

Tapfer hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag die leicht verbesserten Werte bei der Unterrichtsversorgung gepriesen und zuversichtlich die Einstellung von weiteren Lehrern zum Halbjahr verkündet. Es klang nach dem Pfeifen im dunklen Wald. Dass der rein rechnerische Wert nicht unbedingt dem tatsächlich erteilten Unterricht entspricht, weiß auch der SPD-Politiker. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass kein Kultusminister in dieser Republik die vermutlich Tausenden Fehlstunden dokumentieren will. Er könnte gleich seinen Rücktritt einreichen.

Keine Ausrede für eine Mangelverwaltung

Angesichts von immer weniger Schülern in den vergangenen Jahren und zusätzlichen Lehrern könnte das Problem eigentlich längst gelöst sein. Doch Tonne hat nicht verschwiegen, woran es derzeit vor allem hakt: Nur noch 80 Prozent der Unterrichtsstunden werden nach Pflicht-Stundentafel erteilt. Der Rest entfällt auf Ganztag, Inklusion und andere sogenannte Zusatzbedarfe. Wenn nur der Grundbedarf gezählt würde, läge der Unterrichtswert bei über 121 Prozent, sagt Tonne. Diese zusätzlichen Stunden sind politisch gewollt, gerade auch von der SPD. Als Ausrede für eine Mangelverwaltung taugen sie nicht.

Es muss schnell etwas passieren

Tonne wird an der einen oder anderen Stellschraube drehen müssen, um die Situation zu verbessern. Wenn etwa am Ende 100 Prozent der ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt sind, heißt das noch lange nicht, dass auch genügend Stellen ausgeschrieben wurden. Und es muss schnell etwas passieren. Durch den ersten 13. Jahrgang an den Gymnasien und wieder steigende Schülerzahlen könnte sich das Problem im kommenden Schuljahr noch verschärfen.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng