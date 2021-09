Kommunalwahl in Niedersachsen: Weil erfreut über erste Ergebnisse

Hannover

Niedersachsens SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil hat sich in einer ersten Reaktion erfreut über die Ergebnisse der Kommunalwahl am 12. September gezeigt. „Wir gehen in den meisten Städten und Landkreisen in die Stichwahl, in der Region Hannover liegt die SPD deutlich vorn, auch in Braunschweig “, sagte Weil am Sonntagabend. Dies stimme ihn zuversichtlich. Das scheine ein guter Tag für die SPD zu werden, sagte Weil, der Hochachtung für das Engagement des SPD-Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten in Hannover, Steffen Krach, zeigte.

Zugleich betonte der Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzende, dass Kommunalwahlen in erster Linie Personalwahlen seien, die eigenen Gesetzen folgten. Was das heiße für die Bundestagswahl, könne man noch nicht sagen. „Der Abend lässt sich jedenfalls recht gut an.“

Weil sagte, dass die SPD seit Jahren zum ersten Mal Rückenwind durch die Stimmung auf der Bundesebene erfahren habe. „Aber, darauf habe ich auch in meiner früheren Zeit immer Wert gelegt, es hat sich am Sonntag um Kommunalwahlen gehandelt“, betonte der SPD-Landesvorsitzende, der vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten Oberbürgermeister von Hannover war. Weil bedauerte, dass die SPD die CDU nicht als stärkste kommunale Kraft abgelöst hat, sondern knapp hinter ihr geblieben ist.

Von Michael B. Berger