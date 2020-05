Hannover

In der Corona-Krise warnen Politik und Verbände vor massiven Finanzproblemen für die Kommunen in Niedersachsen durch hohe Kosten und wegbrechende Steuereinnahmen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler und der CDU-Fraktionsvize im Landtag, Uwe Schünemann, fordern deshalb von Bund und Land einen „Solidarbeitrag“ für die Kommunen. In einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD), das der HAZ vorliegt, regen sie einen Verzicht auf die Gewerbesteuerumlage an.

Kosten für Kommunen : 11 Milliarden Euro

„Die Bewältigung der Corona-Krise ist eine große Herausforderung für alle staatlichen Ebenen“, schreiben Schünemann in seiner Funktion als Hildesheimer CDU-Bezirkschef und sein Stellvertreter Güntzler. „Umso wichtiger wird die Sicherung der Handlungsfähigkeit der Akteure vor Ort.“ Die beiden CDU-Politiker fordern als ersten Schritt einen „zeitlich befristeten, vollständigen oder teilweisen Verzicht“ auf die Erhebung der Gewerbesteuerumlage.

Die Umlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird. Das Land hat demnach im Haushalt 2020 Einnahmen von 216 Millionen Euro aus der Umlage eingeplant, der Bundesanteil beträgt 153 Millionen Euro. Ein zeitlich begrenzter Verzicht auf die Gewerbesteuerumlage wäre ein „unbürokratischer und von Bund und Ländern gemeinsam getragener Solidarbeitrag“ zugunsten der Kommunen, schreiben Güntzler und Schünemann.

Städtetag fordert Hilfe vom Bund

Der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Ulrich Mädge ( SPD), fürchtet 1,5 Milliarden weniger Steuereinnahmen für die Kommunen durch die Corona-Krisen. „Das werden wir nicht alleine stemmen können“, sagte der Lüneburger Oberbürgermeister am Donnerstag. Das müssten Bund und Länder anerkennen und die Kommunen finanziell unterstützen. Insbesondere der Bund müsse sein bereits angekündigtes Hilfsprogramm jetzt endlich umsetzen. „Den Worten müssen schnell Taten folgen“, sagte Mädge.

