Hannover

Wie viel Windkraft verträgt der Wald? Diese Frage werfen Natur- und Umweltschützer auf. Sie haben einen geharnischten Protest an die Landesregierung verschickt und befürchten mit Blick auf den jüngsten Entwurf des Landesraumordnungsprogrammes Schlimmes: die Rodung von Waldstücken und Missachtung von Landschafts- und Naturschutzzonen durch neu aufgestellte Windräder. Sie fühlen sich von der Landesregierung geradezu hinter die Fichte geführt. „Das ist ein knallharter Bruch bereits gegebener Vereinbarungen“, sagt Holger Buschmann, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland.

Änderungen an der Planung vorgenommen

Tatsächlich hatte die Landesregierung im März vergangenen Jahres den Teilnehmern eines Runden Tisches zum Thema Windenergie im Wald versprochen, behutsam vorzugehen. So sah auch der Erste Entwurf des Landesprogrammes viele Verbotszonen vor. Ausgewiesene Schutzgebiete, historisch alte Waldstandorte und andere ökologisch besonders wertvolle Waldflächen sollten von der Windenergie ausgeschlossen bleiben. Doch der jüngste, vom Land- und Forstwirtschaftsministerium überarbeitete Entwurf sieht anders aus. Hier stünden theoretisch wesentlich mehr Gebiete für die Windkraft zur Verfügung. Der erste Entwurf, so heißt es in Ministeriumskreisen, hätte eine reine Ausschlussplanung vorgesehen – also strikt festgelegt, was nicht geht. Juristisch hätte er aber in dieser Form keinen Bestand gehabt. Deshalb die Änderung, die den Landkreisen mehr Spielraum bietet.

Windräder stehen auf den Anhöhen in der Nähe des Kandels bei Waldkirch (Baden-Württemberg). Quelle: Patrick Seeger/dpa

Dieter Pasternack, Landesvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, hat heftigen Protest eingelegt: „Das Land hält sein Versprechen nicht ein. Mit dem neuen Entwurf sollen mehr als 50 Prozent aller niedersächsischen Wälder künftig für Windkraftanlagen in Betracht kommen. Auch in Schutzgebieten von europaweiter Bedeutung wird Windkraft nicht mehr ausgeschlossen“, erklärt Pasternack.

Künftig sind auch Tabubereiche vorgesehen

Das Umweltministerium widerspricht. „Es wird weiterhin harte Tabuzonen geben. Sie bleiben erhalten“, versichert Ministeriumssprecher Christian Budde. Bereits in der Anlage zum Windenergieerlass sei „manifestiert“, dass man nicht in Naturschutzzonen oder besonderen Waldgebieten Windkraft installieren könne: „Das wird auch so bleiben.“

Umweltminister Olaf Lies (SPD) mahnt, dass man planerisch mehr tun müsse, um mehr Windkraft zu installieren. „Dabei geht es auch um das Repowering, also den Ersatz alter Windräder durch neue, leistungsfähigere Modelle. Hier müssen wir rechtlich sicherstellen, dass alte Standorte wieder genutzt werden können, auch wenn das vor Ort vielleicht nicht jedem passt.“ Und es gehe darum, kontrolliert aber konsequent auch Waldflächen für die Nutzung die Windenergie zu öffnen. Dafür habe man klare Kriterien und saubere Genehmigungsverfahren.

Interessant findet Hansjörg Küster, Professor für Pflanzenökologie an der hannoverschen Leibniz-Universität, den aufgebrochenen Konflikt. „Es ist klar, dass wir mehr Windkraftanlagen brauchen. Aber das bedeutet eine ungeheure Zerreißprobe, weil der Wald in gewisser Weise als heilig gilt“, sagt der Professor, der kürzlich ein kleines Standardwerk zur Kultur und Geschichte des Waldes geschrieben hat. In vielen Konflikten, die er beobachte, gehe es oft um den Roten Milan, der aber eher im „Offenland“ jage, also nicht im Wald. Oder auf Freiflächen unter großen Windrotoren. Experte Küster plädiert für einen Ausbau im Wald – aus Gründen des Klimaschutzes.

Auch Forstleute sind für eine behutsame Öffnung

Den befürworten mittlerweile auch Forstleute, die sich immer noch mit den Folgen von Trockenheit und Borkenkäferbefall herumschlagen müssen. „Im Zusammenhang mit der eingeleiteten Energiewende sehen wir schon einen Sinn in einer behutsamen Öffnung des Waldes“, sagt etwa Klaus Merker, Präsident der niedersächsischen Landesforsten: „Wir schieben selbst dieses Thema an.“ Natürlich müssten Naturschutzgebiete oder Biosphärenreservate ausgenommen bleiben, sagt Merker. „Auf lange Sicht wird das eine oder andere Windrad in den Landesforsten stehen.“

Doch die Naturschutzverbände erwarten ein nochmaliges Treffen mit dem Umweltminister. „Wir werden da weiter Druck machen, denn so, wie es bisher in dem Planungsentwurf festgehalten ist, geht es nicht“, sagt Holger Buschmann. Man könne doch nicht Großteile der Wälder zu Arealen der Windkraftindustrie ausbauen.

Von Michael B. Berger