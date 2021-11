Hannover

Niedersachsen will seine Anstrengungen verstärken, Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren. Deshalb hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch einen Kooperationsvertrag mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, unterschrieben. Ziel sei es, den bereits 2018 eröffneten Austausch zu festigen und zu verstärken. „Wir müssen verhindern, dass es nach Cyberattacken zu Zusammenbrüchen in der Infrastruktur kommt“, sagte Pistorius. Die Zusammenarbeit sei wichtig, weil die Angriffe immer komplexer werden würden. „Wir können unsere Auseinandersetzung mit den Cyberangriffen nicht auf den eigenen Vorgarten beschränken.“

17.11.2021, Niedersachsen, Hannover: Arne Schönbohm (l), Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, sprechen über die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

17 Maßnahmen zum Schutz vor Cyberattacken

Niedersachsen ist das erste Bundesland, das mit dem Bundesamt einen solchen Kooperationsvertrag schließt. „Das Abkommen beinhaltet beispielsweise, dass ein gemeinsames Lagebild erstellt wird“, sagte Schönbohm. Nach einer Cyberattacke soll es Beratung und Unterstützung geben, auch bei Schadprogrammen will das BSI helfen. Insgesamt, so Schönbohm, stünden 17 Vorhaben in dem Abkommen, das zwischen einer Bundesbehörde und einem Land nicht selbstverständlich sei. „Wir reden seit Jahren auf den Innenministerkonferenzen, wie wir besser kooperieren können, denn solche Cyberangriffe machen vor den Landesgrenzen nicht halt“, sagte Pistorius.

ILLUSTRATION - 20.02.2017, Bayern, Bamberg: ARCHIV - Ein Mann tippt auf einer beleuchteten Tastatur an einem Laptop. (zu dpa "Hacker-Angriff über IT-Dienstleister trifft Dutzende Unternehmen") Foto: picture alliance / Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Nicolas Armer/dpa

144 Millionen neue Schadprogramme in einem Jahr

Schönbohm wies daraufhin, dass sich die Cyberkriminellen ständig neue Varianten ausdächten, auf die der Staat reagieren müsse. „Allein zwischen Mai 2020 und Mai 2021 wurden 144 Millionen neue Schadprogramm-Varianten registriert. Das sind 22 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der höchste jemals gemessene durchschnittliche Tageszusatz lag bei 553.000 neuen Varianten.“

Pro Monat würden rund 44.000 E-Mails mit Schadprogrammen von seiner Behörde in deutschen Regierungsnetzen abgefangen, bevor sie die Postfächer der Empfängerinnen und Empfänger erreichten, so der BSI-Präsident. „Von diesen Methoden sind immer wieder auch Kommunen oder auch Krankenhäuser betroffen, die eben nicht unter die genannten gesetzlichen Regelungen fallen.“ Bislang habe es seine Behörde geschafft, die kritischen Infrastrukturen gut zu schützen. „Aber die Angreifer entwickeln sich immer weiter, daher dürfen wir alle keine Sekunde in dem Bemühen nachlassen, das IT-Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen. Und deswegen ist die enge Zusammenarbeit auch auf Bund-Länder-Ebene so wichtig“, sagte Schönbohm.

Niedersachsen ist das erste Bundesland, das mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Quelle: Oliver Berg/dpa

Innenminister fordert Kennzeichnung für IT-Geräte

Niedersachsens Innenminister Pistorius warnte auf HAZ-Nachfrage zugleich davor, digitale Produkte im Privaten zu leichtfertig zu verwenden. „Kleine Kinder wachsen inzwischen mit Anwendungen, wie Alexa, Siri und so weiter auf, sie kommunizieren mit der künstlichen Intelligenz, das ist Technik, die Spaß macht und das Leben einfacher.“ Aber um den Menschen dabei zu helfen, zu erkennen, wo sie vorsichtig sein müssten, gebe es den Ratgeber Internetkriminalität des Landeskriminalamtes.

„Ein wichtiger weiterer Schritt wäre außerdem, dass es zukünftig zu einer für alle Verbraucherinnen und Verbraucher verlässlichen Sicherheitskennzeichnung von internetfähigen Produkten kommt, um die sich auch Herr Schönbohm und das Bundesamt intensiv bemühen“, sagte Pistorius der HAZ. „Ein solches IT-Sicherheitskennzeichen wäre ein sinnvoller Orientierungspunkt für Sicherheit als Qualitätsmerkmal solcher Produkte. Bei einem Auto oder Kühlschrank gibt es das seit Jahrzehnten, jetzt müssen wir im Bereich netzfähiger Geräte endlich auch nachziehen.“

Von Michael B. Berger