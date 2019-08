Hannover

Richter und Staatsanwälte in Niedersachsen dürfen im Gerichtssaal künftig keine sichtbaren religiösen Symbole mehr tragen – wie etwa ein Kopftuch oder ein christliches Kreuz. Die rot-schwarze Landesregierung hat am Dienstag auf Vorschlag von Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) beschlossen, das niedersächsische Justizgesetz entsprechend zu ändern.

Havliza : Innere Neutralität muss zum Ausdruck kommen

„Nirgendwo ist die Neutralität so wichtig wie in einem Gerichtsverfahren“, sagte Havliza nach der Kabinettsentscheidung. „Die Justiz entscheidet über existenzielle Sachverhalte, sie ist dabei ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden. Diese innere Neutralität muss auch nach außen zum Ausdruck kommen.“

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei bestimmten Diensthandlungen das Tragen sichtbarer Symbole oder Kleidungsstücke untersagt wird, die eine „religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugung“ zum Ausdruck bringen. Dies soll für Richter, Staatsanwälte, Schöffen, Rechtspfleger und Referendare in einer Verhandlung gelten, aber auch teilweise bei anderen Amtshandlungen.

Referendarinnen wollten Kopftücher tragen

Nach Angaben des Justizministeriums hatte es in der Vergangenheit mehrfach Fälle von Referendarinnen gegeben, die Sitzungen mit einem Kopftuch leiten wollten. „Das Gesetz ist aber so gefasst, dass es nicht nur um das muslimische Kopftuch geht“, sagte Ministeriumssprecher Christian Lauenstein der HAZ. Das gelte genauso für die jüdische Kippa oder das christliche Kreuz. Lauenstein verwies darauf, dass es auch in anderen Bundesländern entsprechende Regelungen gebe oder Gesetze geplant seien.

Von Marco Seng