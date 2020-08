Hannover

Obwohl Frauen im Pfarramt seit Jahrzehnten in der hannoverschen Landeskirche üblich sind, galt das evangelische Kloster Loccum im Kreis Nienburg als letzte Männerbastion in Niedersachsen. Selbst einer Landesbischöfin wie Margot Käßmann wurde kein Sitz im Konvent des Klosters zugestanden. Nach mehr als 800 Jahren nun endet die männliche Vorherrschaft in Loccum wie auch im Kloster Amelungsborn bei Holzminden. Künftig sollen auch Frauen berufen werden können, beschlossen die Konvente Anfang dieser Woche.

Abt Hirschler gibt sein Amt ab

„Der Beschluss soll nicht als Bruch mit einer jahrhundertealten Tradition verstanden werden, sondern als Respekt vor der vor vielen Jahrzehnten eingeführten Frauenordination,“ erklärten in einem gemeinsamen Statement der Prior des Klosters Loccum, der Geistliche Vizepräsident der Landeskirche Hannovers, Arend de Vries sowie der Hildesheimer Regionalbischof und Abt des Klosters Amelungsborn, Eckhard Gorka. „Wir erleben das Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche und im Pfarramt als große Bereicherung und wünschen uns das in Zukunft auch für unsere Konvente“, so Gorka und de Vries.

Auch Ämter wie Priorin oder Äbtissin möglich

Die Konvente der beiden evangelischen Klöster, die in der zisterziensischen Tradition stehen, hätten diesen Beschluss in getrennten Sitzungen gefasst. Dadurch seien auch Ämter wie Priorin oder Äbtissin möglich, erklärten de Vries und Gorka. Bis zum 5. September steht noch der ehemalige Landesbischof Horst Hirschler als Abt dem Kloster vor. Doch gibt Hirschler, der am 4. September 87 Jahre alt wird, am 5. September dieses Amt an seinen Nachfolger Ralf Meister ab – aus gesundheitlichen Gründen, wie er Anfang dieses Jahres erklärte. Die Amtsübergabe sollte eigentlich schon im Frühjahr stattfinden, wurde jedoch wegen Corona verschoben. Hirschler ist seit dem Jahr 2000 Abt des Klosters Loccum, in dem heute Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet werden.

Von Michael B. Berger