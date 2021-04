Hannover

Die Lage auf den Intensivstationen ist nach Angaben der Ärztegewerkschaft Marburger Bund deutlich dramatischer, als von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dargestellt. „Wenn die Beschäftigten hören, die Lage in den niedersächsischen Kliniken sei entspannt, fühlen sie sich und ihre Arbeit – das täglichen Ringen um Leben und Tod – völlig unverstanden“, sagt der Erste Vorsitzende des Marburger Bundes, Hans Martin Wollenberg, am Dienstag in Hannover.

„Patienten bleiben länger“

Die Patienten der dritten Welle seien jünger und müssten wahrscheinlich länger behandelt werden. „Wir erwarten von der Landesregierung Antworten, was ihrer Meinung nach gegen die deutlich zunehmende Intensivbettenbelegung zu tun ist“, betonte Wollenberg. „Die Beschäftigten versuchten jeden Tag, ihren schwerkranken Patienten gerecht zu werden und gingen dabei an die eigenen Grenzen. „Sie fragen sich, wie das weitergehen soll, wenn die Infektionszahlen erneut ansteigen – und damit auch die Zahl der Intensivpatienten“, betonte er. Dann drohe endgültig eine Überlastung des Systems.

„Die Kolleginnen und Kollegen brennen für ihren Job, haben aber das Gefühl, verheizt zu werden“, sagte der Zweite Vorsitzende, Andreas Hammerschmidt. Es helfe auch nicht auf die Notfallreserve von Intensivbetten hinzuweisen. „Je mehr die Belegungszahlen steigen, desto mehr Beschäftigte müssen aus nichtintensivmedizinischen Bereichen abgezogen werden und fehlen dort“, erläuterte er. Auf den Intensivstationen würden nicht nur Covid-19 Patienten versorgt, sondern auch Patienten mit anderen schweren Erkrankungen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Unfallverletzungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ministerpräsident Weil hatte vor wenigen Tagen von einer entspannten Lage in den niedersächsischen Krankenhäusern gesprochen. Dagegen hatte es auch von Intensivmedizinern Widerspruch gegeben, unter anderem aus dem Uni-Klinikum in Göttingen.

Von Mathias Klein