Hannover

Niedersachsens Landesregierung will die Jagd auf Wildgänse ausweiten. Künftig sollen außerhalb von Vogelschutzgebieten auch die Blässgans und die Nonnengans bejagt werden können, zwei streng geschützte Arten, die bislang das ganze Jahr geschont blieben. Dagegen protestieren Naturschützer scharf. Sie sprechen von einem „Dankeschön“ an die Jäger, weil diese sich nicht an dem von den Grünen und dem Naturschutzbund (Nabu) initiierten Volksbegehren für mehr Artenvielfalt beteiligten.

Gibt es zu viele Nonnengänse?

Vor allem in Ostfriesland sind die Gänse bei den Landwirten verhasst, weil sie sich zu Tausenden über Felder hermachen. Darauf weist auch das Landwirtschaftsministerium hin, das den Entwurf für ein neues Jagdgesetz in die Abstimmung mit den anderen Ministerien gegeben hat. Die Bestände der Nonnengänse hätten in den Brutregionen die Obergrenze für den schützenswerten Bestand überschritten, teilte das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Allein im deutsch-niederländischen Grenzraum, dem Rheiderland, überwintern jährlich mehr als 100.000 Gänse. Landwirte fordern deshalb seit Jahren den Abschuss von mehr Gänsen.

Nabu-Experte kritisiert: „Das ist ein starkes Stück“

Die angepeilte Bejagung sei ein „starkes Stück“, findet hingegen Nabu-Naturschützer Nick Büscher, der das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt auf den Weg gebracht hat. „Da reist der Umweltminister durchs Land, besucht Naturschutzprojekte und beteuert, dass die Landesregierung mit dem Niedersächsischen Weg jetzt von sich aus endlich mehr für den Natur- und Artenschutz tun will, und gleichzeitig bereitet die Landwirtschaftsministerin das glatte Gegenteil vor.“ Das mute wie ein Dankeschön an die Jäger an und jene Landwirte, „die uns überall im Land am Unterschriftensammeln hindern wollen“, erklärt Büscher.

Gefahr für den niedersächsischen Weg?

Büscher betont, dass Bläss- und Nonnengänse nach der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union streng geschützt seien. Zudem zahle Niedersachsen jährlich rund 8 Millionen Euro als Ausgleich für die Schäden, die die Gänse auf den Äckern anrichteten. Niedersachsens früherer Agrarminister Christian Meyer (Grüne) weist darauf hin, dass diese Ausgleichszahlungen aber nur an Landwirte gezahlt würden, die Flächen innerhalb der Vogelschutzgebiete hätten. „Die anderen gehen leer aus, und das ist ungerecht.“

Meyer kritisierte das Vorgehen seiner Nachfolgerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) als „höchst unsensibel“: „So bekommt man keinen niedersächsischen Kompromissweg beim Artenschutz.“ Die Jagd auf die streng geschützten Bläss- und Nonnengänse mache den von der Landesregierung gewünschten Kompromiss mit den Umweltschutzverbänden beim sogenannten Niedersächsischen Weg noch schwieriger. Im Übrigen würden die durch die Jagd aufgescheuchten Gänse durch mehr Flugbewegungen noch fresswütiger.

