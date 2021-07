Hannover/Berlin

Vor der Rückkehr aus dem Sommerurlaub gilt ab Sonntag eine neue Testregel. Sie gilt für alle Reisenden – ausgenommen sind nur Kinder unter 12 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene. Sogenannte Virusvariantengebiete bilden eine Ausnahme: Wer aus solchen Ländern zurückkehrt, muss in jedem Fall einen negativen test vorweisen. „Alle nicht geimpften Einreisenden nach Deutschland müssen sich künftig testen lassen – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu dem entsprechenden Kabinettsbeschluss vom Freitagnachmittag. „Damit reduzieren wir das Risiko, dass zusätzliche Infektionen eingetragen werden.“

Die niedersächsische Landesregierung begrüßt die Regelung für Reiserückkehrer ausdrücklich. Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) hätten sich seit vielen Wochen dafür stark gemacht, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert am Freitag in Hannover.

Reisende müssen Tests aus eigener Tasche zahlen

Nach der Regelung müssen von Sonntag an alle Einreisenden ab zwölf Jahren über einen negativen Testnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis einer vollständigen Impfung verfügen müssen - egal von wo und auf welchem Weg sie kommen. Bei der Einreise aus einem Gebiet mit besorgniserregenden Virusvarianten ist auf jeden Fall ein Testnachweis nötig. Der Beleg über die vollständige Impfung oder einen Genesung nach überstandener Infektion reichen in diesem Fall nicht. Schnell- oder PCR-Tests im Ausland müssen die Urlauber aus eigener Tasche bezahlen. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere.

Der Unterschied zur Urlaubszeit im Sommer 2020: Damals wurde etwa am Flughafen Langenhagen nach der Landung getestet – nun muss der Test vor Antritt der Heimreise erfolgen. Quelle: Moritz Frankenberg, dpa (Archiv)

CDU-Landeschef Althusmann hält Regel für „sinnvoll und notwendig“

CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bezeichnete die Maßnahme als „sinnvoll und notwendig“, damit das Infektionsgeschehen in Deutschland „beherrschbar“ bleibe und „erneute Verschärfungen der Corona-Regeln nach der Urlaubszeit“ vermieden werden könnten. Hohe Inzidenzen in vielen Urlaubsgebieten sorgten insbesondere durch die hochansteckende Delta-Variante „trotz aller Vorsicht“ dafür, dass Reiserückkehrer das Virus mitbringen könnten, sagte Althusmann.

Polizei: Einhaltung der Testpflicht „kaum kontrollierbar“

Generell sollen die Nachweise bei der Einreise mitzuführen und bei „stichprobenhaften“ Überprüfungen durch die Behörden vorzulegen sein, wie es in der Regelung heißt. Kontrollen aller Einreisenden direkt an den Grenzen sind nicht vorgesehen. Das gilt auch für Reisende in Zügen, wo auf Verlangen der Nachweis ebenfalls vorzulegen ist.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern hält die geplante Testpflicht für Einreisende für „kaum kontrollierbar“. Die Überwachung könne „in der Gesamtheit so in der Praxis schlichtweg nicht geleistet werden“, sagte GdP-Landesvorsitzender Peter Pytlik am Freitag in München. „Wir als Polizei ersticken eh schon in unseren vielfältigen täglichen Aufgaben und sind personell schon seit Jahren am Limit.“ Die Beurteilung der Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit der Kontrollen obliege aber „der Wissenschaft, Virologen und letztendlich der Politik“, betonte Pytlik.

Von Magdalena Troendle und Sascha Meyer