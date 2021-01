Hannover

Niedersachsen hält auch nach der mit der Bundesregierung verabredeten Verschärfung der Corona-Regeln die Grundschulen weiter offen. Allerdings können die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder in den kommenden drei Wochen in die Schule schicken wollen oder nicht. Auch für die Prüfungsklassen an den weiterführenden Schulen soll der Unterricht weiter stattfinden, die Präsenzpflicht wird jedoch ebenfalls aufgehoben. Das gaben Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Mittwoch bekannt.

„Grundsätzlich“ kein Präsenzunterricht

Damit weicht Niedersachsen etwas ab von der harten Linie ab, die am Dienstag in Berlin zur Corona-Bekämpfung beschlossen worden war. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten sich darauf verständigt, es in den Schulen weiterhin „grundsätzlich“ keinen Präsenzunterricht geben soll. Vereinbart worden sei hier eine restriktive Handhabung, betonte am Mittwoch in Berlin die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz. Der Bund gehe davon aus, „dass das auch so umgesetzt wird“.

Weil sagte dagegen, Niedersachsen liege mit seinem Vorgehen „absolut im Korridor dessen, was mit der Kanzlerin vereinbart worden ist“. Über die Frage, ob auch Grundschulen zu schließen seien, habe es eine „erhebliche Kontroverse“ mit der Bundeskanzlerin gegeben.

Regierung erwartet deutlich leerere Schulen

Trotz deutlicher Kritik aus Berlin hatten am Montag in Niedersachsen die Grundschulen wieder geöffnet, um die rund 145.000 Grundschüler im sogenannten Wechselbetrieb – also in halben Klassen – zu unterrichten. Weil und Tonne erwarten nun, dass sich mit der vorübergehenden Aufhebung der Präsenzpflicht die Schulen deutlich leeren. Tonne sagte, es gehe bei dem niedersächsischen Weg auch um den Erhalt der Bildungschancen vieler Kinder.

Regeln gelten ab sofort

Die neue Regelung soll ab sofort greifen. Bis zum Wochenende sollen die von den Schulen angeschriebenen Eltern sich entscheiden, ob ihre Kinder dem Unterricht fernbleiben und in das sogenannte Distanzlernen wechseln. Das muss auf einem Formblatt beantragt werden. Auch Schüler in den Abschlussklassen können ins Distanzlernen wechseln. Zu geplanten Prüfungen müssten sie allerdings erscheinen, betonte Minister Tonne.

CDU-Fraktionschef Toepffer : „Eine pragmatische Lösung“

Das niedersächsische Vorgehen wurde innerhalb der Regierungskoalition in Hannover heftig diskutiert, aber letztlich vom Koalitionsausschuss aus SPD und CDU nicht infrage gestellt „Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden, die typisch niedersächsisch ist“, meinte CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer.

Kritik am Hü-und-Hott der Kultuspolitik

Demgegenüber kritisierten die Grünen heftig die häufigen Kurswechsel in Niedersachsens Corona-Schulpolitik. Die Landesregierung müsse das Hin und Her schnell beenden und sich am bundesweiten Vorgehen orientieren, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. „Dazu gehört, bundeseinheitlich zu klären, wie die Anforderungen an Lerninhalte und Abschlüsse in diesem Schuljahr an die Corona-Einschränkungen angepasst werden, und das Sitzenbleiben auszusetzen.“ Auch der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling kritisierte die erneuten Veränderungen. „Die Landesregierung ist offensichtlich nicht in der Lage, für Schüler, Eltern und Lehrer eine klare Entscheidung zu treffen.“ Entweder sei der Schulbesuch sicher, dann müsse er auch stattfinden, oder er sei nicht sicher, dann dürfe er nicht stattfinden. „Diese Entscheidung aber jetzt den Eltern zu überlassen, ist schlicht fahrlässig“, sagte Försterling.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) beklagte ein Hü-und-Hott in der Schulpolitik. „Pädagogisch richtig ist es, derzeit keine allgemeine Schließung der Grundschulen zu verhängen“, sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth: „Aber richtig wäre es, die Schulen wirklich pandemiefest zu machen.“ Niedersachsens Städtetag forderte, sowohl Lehrerinnen als auch Erzieher früher zu impfen als bislang vorgesehen. „Sie müssen eine Stufe aufrücken“, sagte Städtetags-Präsident Ulrich Mädge. Bislang sind Erzieherinnen und Lehrer in der dritten Stufe der Impfberechtigten – nach den 80- und 70-jährigen sowie Klinikpersonal.

