Land weicht seine neuen Regeln auf: Babys und Kleinkinder zählen nicht mehr mit

Hannover

Nach zahlreichen Protesten und nach einem Blick auf die Regeln anderer Bundesländer mildert das Land Niedersachsen die strengen Kontaktbeschränkungen etwas ab. Die wesentliche Änderung: Babys und Kleinstkinder bis zu einem Alter von drei Jahren zählen bei allen Beschränkungen der Personenzahlen bei Treffen nicht mit. Babys beziehungsweise Kleinkinder müssten ununterbrochen betreut werden, deshalb werde man die neue Corona-Verordnung an diesem Punkt ändern. Auch andere Bundesländer wie etwa Bayern handhabten das so, sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen am Sonntag. Die Änderungen haben unverzüglich Wirksamkeit – und zwar auf dem Wege einer Duldung über den Wortlaut der vom 10. Januar an gültigen Verordnung hinaus. Das Regelwerk wird erst in seiner nächsten Version (vermutlich zum 31. Januar) im genannten Sinne angepasst.

Hier die Anpassungen im Detail:

Darf eine Mutter mit Baby die Großeltern (oder ein eng befreundetes Paar) besuchen und umgekehrt?

Ja, beides wird über den Wortlaut der Verordnung hinaus geduldet. Ein Baby oder ein ganz kleines Kind bis zum Alter von drei Jahren muss noch ununterbrochen betreut werden und darf deshalb auch bei Kontakten der Betreuungsperson (in der Regel ein Elternteil) dabei sein. Bei Besuchen von Großeltern ist zu beachten, dass nur eine Person kommen darf, die nicht zum Hausstand gehört.

Gilt das auch für Väter mit Babys oder Kleinstkindern?

Ja.

Werden Kinder unter 14 Jahren jetzt auch mitgezählt?

Im Grundsatz ja, denn auch Kinder kommen als Infektionsträger in Frage. Soweit aber Babys oder Kleinstkinder bis drei Jahren jedoch von einem Elternteil betreut werden müssen, zählen sie nicht mit bei der Regel „ein Haushalt plus eine Person“.

Dürfen zwei Mütter mit ihren Babys draußen spazieren gehen?

Ja, das dürfen sie. In der veröffentlichten Verordnung war dieses noch ausgeschlossen; demnach hätte nur eine Mutter ihr Kind mitbringen dürfen.

Was ist, wenn ich mich mit einem Kind und seinem Vater oder seiner Mutter treffen will?

Das geht in den nächsten drei Wochen dann, wenn es sich bei dem Kind um ein Baby oder ein Kleinstkind bis zu drei Jahren handelt – es gilt die Notwendigkeit der ununterbrochenen Betreuung.

Dürfen zwei Großeltern zur Unterstützung in einen Haushalt eines alleinerziehenden Elternteils fahren? Und darf ein Vater oder eine Mutter mit einem Kind zu den Eltern fahren?

Ja, beides ist möglich, wenn es sich bei dem Kind um ein Baby oder ein Kleinstkind (bis drei Jahre) handelt.

Von Michael B. Berger