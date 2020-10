Land will Hunderte Soldaten anfordern – und Polizei soll Sperrstunden überwachen

Hannover

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Niedersachsen mehrere Hundert Soldaten der Bundeswehr anfordern. Sie sollen bei der Kontaktnachverfolgung von Infektionsketten helfen. Auch die Ministerien und Landesbehörden sollen dafür Personal abstellen. Zudem will das Land mehr Polizisten für die Überwachung von Sperrstunden einsetzen. Das sind unter anderem die Ergebnisse eines Spitzengespräches zwischen Landesregierung und Kommunalverbänden über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie am Montag.

Bund-Länder-Beschlüsse werden umgesetzt

Angesichts der raschen Ausbreitung von Corona müssten staatliche Maßnahmen wie Sperrstunden, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen mit der „notwendigen Konsequenz“ umgesetzt werden, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) der HAZ. Darüber seien sich Land und Kommunen auch einig gewesen. „Das ist ein wichtiges Signal“, sagte Althusmann.

Landesregierung und Kommunen haben sich demnach darauf verständigt, die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels aus der vergangenen Woche eins zu eins umzusetzen. Die Corona-Verordnung des Landes soll noch in dieser Woche entsprechend geändert werden. Maßnahmen wie eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr oder eine Maskenpflicht im öffentlich Raum wären dann für alle Kommunen ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner verbindlich.

Kommunen brauchen mehr Personal

Die Kommunen brauchen nach eigenen Angaben vor allem mehr Personal für die Kontaktnachverfolgung. Dafür will das Land dem Vernehmen nach jetzt unter anderem 500 bis 600 Soldaten der Bundeswehr anfordern. „Ich erwarte schon, dass das Land uns da massiv unterstützen wird“, sagte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, der HAZ.

„Wir wollen mehr Kontrollen durch die Gesundheitsämter, aber dafür müssen wir mehr Unterstützung des Landes bekommen, entweder durch die Polizei oder auch durch Ärzte, die im Landesdienst stehen“, erklärte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes.

Schulen und Kitas bleiben offen

Land und Kommunen waren sich in dem Gespräch nach Angaben von Teilnehmern auch darüber einig, dass Schulen und Kitas offen bleiben sollen. „Das ist aus Sicht der Kommunen sehr erfreulich“, sagte Bullerdiek. Die Schließung von Schulen oder Kitas könne nur das letzte Mittel sein, betonte Arning.

Wie es nach dem Treffen hieß, hat Innenminister Boris Pistorius ( SPD) den Einsatz von Bereitschaftspolizei angekündigt, um Sperrstunden und andere Auflagen für die Gastronomie besser kontrollieren zu können.

Von Marco Seng und Michael B. Berger