Niedersächsische Eltern sollten in diesem Jahr zehn zusätzliche bezahlte Urlaubstage erhalten, fordert der Landeselternrat. „Viele haben einen Spagat aus Homeschooling und Homeoffice hinter sich“, sagt Landesvorsitzende Cindy-Patricia Heine. „Das ist nicht vergleichbar mit einem Erholungsurlaub.“ Viele Eltern, die während des Corona-Lockdowns nicht im Homeoffice arbeiten konnten, hätten zudem schon unbezahlten Urlaub nehmen müssen, um ihre Kinder zu betreuen. „Eltern müssen an dieser Stelle entschädigt werden“, sagt sie.

Wer soll den Extra-Urlaub bezahlen?

Leisten könnten das allerdings nicht die Unternehmen, räumt Heine ein. „Die Wirtschaft ist in der Krise schon beeinträchtigt genug“, sagt sie. Stattdessen sollten Bund und Land den Extra-Urlaub aus Steuergeld finanzieren, schließlich gebe es ja auch staatliche Unterstützung für Soloselbstständige und Unternehmen.

Die niedersächsische Landesregierung äußert sich bislang nicht zu der Forderung des Elternrats. Stattdessen verweist ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auf das Corona-Steuerhilfegesetz, das der Bund beschlossen hat, um Eltern in der Krise zu entlasten. Demnach erhalten Eltern, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht arbeiten können, bis zu zehn Wochen lang eine Lohnersatzleistung. Bei Alleinerziehenden sind es 20 Wochen. Wie beim Kurzarbeitergeld erhalten Eltern 67 Prozent des monatlichen Netto-Einkommens bis maximal 2016 Euro. „Um diese Entschädigung zu erhalten, müssen Eltern ihren aktuellen Jahresurlaub, so weit er nicht sowieso schon geplant war, nicht in Anspruch nehmen“, sagt der Sprecher.

„Forderung ist das falsche Signal“

Volker Müller, Chef der Unternehmerverbände in Niedersachsen (UVN), nannte die Forderung des Elternrats „alles andere als hilfreich und das falsche Signal“. Zwar seien Eltern in der Corona-Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt. Doch: „Wir befinden uns in einer der härtesten Wirtschaftskrisen. Jetzt gilt es die Ärmel hochzukrempeln und zuzusehen, dass wir da ordentlich wieder rauskommen“, sagt der UVN-Hauptgeschäftsführer. Außerdem hätten Arbeitgeber in den vergangenen Monaten sehr offen und flexibel reagiert, wenn Eltern Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung wegen Schul- und Kitaschließungen hatten.

„Ärmel hochkrämpeln“: UVN-Chef Volker Müller hält den Wunsch nach dem Extraurlaub für ein falsches Signal. Quelle: Archiv

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) in Niedersachsen sieht die Forderung kritisch. Der Wunsch nach mehr Urlaub für alle Familien sei zwar nachvollziehbar, da die Krise für Eltern und Alleinerziehende besonders belastend sei, sagt eine DGB-Sprecherin. Allerdings sei der Vorschlag zu pauschal. Stattdessen sollten die Lohnersatzleistungen für die gesamte Zeit der Schul- und Kitaschließungen gezahlt werden und 80 Prozent des Netto-Monatseinkommens entsprechen, fordert der DGB. Arbeitnehmer, die jüngere Kinder betreuen müssen, sollten darüberhinaus die Möglichkeit haben, die Arbeit im Homeoffice als unzumutbar zu verweigern.

Kinderschutzbund lobt Idee der Eltern

Lob für den Vorstoß der Eltern gibt es dagegen vom niedersächsischen Kinderschutzbund. Der Vorsitzende Johannes Schmidt bezeichnet die Idee als „wirklich innovativ“. „Wir haben heute eine total durchregulierte Familienwelt. Da gibt es keine Freiräume mehr“, sagt Schmidt. Familien brauchten eine gemeinsame, stressfreie Zeit, um die Corona-Krise zu überstehen.

Schmidt rechnet dem Vorschlag zwar keine großen Chancen aus – wichtig sei aber, dass daraus eine gesellschaftliche Debatte entstehe. „Die Corona-Zeit erfordert die Infragestellung unserer bisherigen Urlaubs- und Ferienzeiten“, sagt der Chef des niedersächsischen Kinderschutzbundes.

Von Johanna Stein