Celle

Die CDU in Niedersachsen will die Windenergie weiter ausbauen, neue Technologien wie Wasserstoff fördern, Mikroplastik vermeiden, Gebäude energiesparend sanieren und die Wälder besser schützen. Das steht neben vielen anderen Punkte im Leitantrag „Nachhaltigkeit ganzheitlich denken“, der am Sonnabend vo...