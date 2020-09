Hannover

Gerade in Corona-Zeiten und wachsender Pensionslasten fordert Niedersachsens Landesrechnungshof (LRH) die Landesregierung auf, Personal abzubauen. Der Regierungsapparat ist in den Augen von Landesrechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden zu aufgebläht – vor allem in den oberen Etagen. „Gerade angesichts der enormen finanziellen Herausforderung muss man an den Personalbereich – er ist mit 16 Milliarden Euro im Landesetat der größte Block“, sagte von Klaeden bei der Präsentation des Jahresberichts 2020 des Landesrechnungshofs.

46 neue Referate in sieben Jahren

Der Landesrechnungshof ist die oberste Prüfbehörde des Landes, die über Mittelverschwendung und ordentliche Aufgabenerfüllung zu wachen hat. Er kann der Landesregierung Empfehlungen geben, an die sie sich aber nicht zu halten braucht.

Von Klaeden und ihre Kollegen haben einen scharfen Blick auf die Personalentwicklung der letzten Jahre geworfen und festgestellt, dass trotz zeitweiliger Einsparungen seit 2013 der Beamtenbereich vor allem im gut bezahlten Bereich gewachsen ist. So seien in den vergangenen sieben Jahren 46 Referate und sieben Abteilungen mehr geschaffen worden. „Es hat zu kleinteiligen Referaten und zu zu viel Führungspersonen geführt“, sagte von Klaeden – also zu viel Häuptlinge, die kaum Indianer anzuführen hätten. Mancher Referatsleiter leite nur eine oder zwei Personen.

Landesrechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden mahnt die Regierung, beim Personal einzusparen – gerade nach den Corona-Zeiten. Quelle: dpa

Mehr als 10.000 Lehrer unterrichten gar nicht

Gerügt hat der Landesrechnungshof auch die langjährige Praxis des Kultusministeriums, Lehrer für andere Aufgaben abzuordnen. Nach den Berechnungen der Prüfbehörde sind gut 10.000 Lehrer für Aufgaben abgeordnet, für die sie eigentlich nicht vorgesehen waren – trotz des eklatanten Lehrermangels. „Aktuell bezahlt das Land für die allgemeinbildenden Schulen 65.700 Vollzeitkräfte, aber nur 55.200 Vollzeitlehrkräfte erteilen Unterricht“, heißt es in dem Prüfbericht. „Der beste und der wirtschaftlichste Einsatz von Lehrkräften ist der Unterricht“, betonte Rechnungshof-Senator Hermann Palm: „Dann sollten sie dort auch eingesetzt werden.“

Die meisten der gut 10.000 Lehrer seien für koordinierende Aufgaben freigestellt, sagte Palm auf Nachfrage. Er nannte auch die Landesschulbehörde, die personell nicht richtig ausgestattet gewesen sei, als Ort für Abordnungen: „Dort hat man sich aus der Not heraus mit Lehrern beholfen.“Auch an die Hochschulen seien zu viele Lehrer abgeordnet worden.

Durch die Corona-Krise habe sich das Problem des Lehrermangels noch verschärft, deshalb müsse man über die Praxis der Abordnungen nachdenken. „Wir kritisieren nur das Übermaß und das ungezügelte Wachstum“, sagte Palm. Für den Landesrechnungshof sei es ein Alarmzeichen gewesen, dass die Zahl der Abordnungen in den letzten Jahren so gewachsen sei.

