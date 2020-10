Wittmund

Mit 69 Jahren ist Schluss. Danach bekommt keine Frau in Deutschland mehr eine Einladung zum Brustkrebs-Screening – obwohl die Früherkennung die Heilungschancen erheblich erhöhen würde. Die Landfrauen Friesland-Wilhelmshaven nehmen das nicht einfach hin. „Wir halten es für Altersdiskriminierung“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Anke Eden-Jürgens. Die Hauswirtschaftsmeisterin aus dem Wangerland hat gerade im Petitionsausschuss des Bundestages das Anliegen präsentiert, für das ihr rund 1000 Ehrenamtliche zählender Kreisverband zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises gut 80.000 Unterschriften gesammelt hat.

„Bin ich nichts mehr wert?“

„Bin ich nichts mehr wert?“ Diese Frage in einem Zeitungsleserbrief löste das Engagement der Landfrauen aus. Eine Seniorin hatte geschildert, dass ihr Brustkrebs viel früher entdeckt worden wäre, wenn sie wie gewohnt zur Routine-Reihenuntersuchung hätte gehen können. 2002 hatte der Bund beschlossen, ein solches Mammographie-Screening-Programm auf Grundlage europäischer Leitlinien einzuführen. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren bekommen seitdem alle zwei Jahre eine Einladung zum für sie kostenlosen Röntgen bei Spezialisten – in einem Mammographie-Zentrum in der Stadt oder im „Mammobil“, das als Bus durch die Dörfer tourt. „Das ist in ländlichen Gebieten wichtig“, meint Eden-Jürgens.

Anke Eden-Jürgens trägt die Forderungen im Petitionsausschuss in Berlin vor. Quelle: Landfrauen Friesland (Screenshot)

Die Lebenserwartung von Frauen sei seit 2002 deutlich gestiegen, argumentierte die 56-Jährige vor dem Ausschuss. Laut statistischem Bundesamt können 65-jährige Frauen heutzutage mit 21 weiteren Lebens­jahren rechnen. Auch deshalb sollte die Altersgrenze der Brustkrebs-Früherkennung angehoben werden, heißt es in der Petition – für die 30.000 Unterschriften mehr als nötig zusammenkamen. Frankreich, Schweden und die Niederlande hätten damit bereits gute Erfahrungen. Die Aussicht, dass Spezialisten einen Tumor schon erkennen, wenn die Behandlung wirksamer und weniger belastend ist, sei wesentlich größer als bei der „kurativen Mammographie“. Für diese müssten sich Frauen über 70 in Deutschland eine Überweisung zum Radiologen holen, die Kosten werden dann ebenfalls von der Krankenkasse übernommen.

Gerold Hecht, Leiter des Mammographie-Zentrums Nord, unterstützt die Aktion. Anfängliche Nebeneffekte des Screenings, wie überflüssige Operationen, kommen dem Arzt zufolge praktisch nicht mehr vor. Abgeordnete aller Fraktionen in Bund und Land, wie Gitta Connemann ( CDU) und Johanne Modder ( SPD), werben ebenfalls für das Anliegen. „Unterschrieben haben auch ganz viele Männer“, sagt Landfrau Eden-Jürgens. „Ihnen ist daran gelegen, dass ihre Frauen gesund bleiben.“ Im Ausschuss in Berlin gab es ausschließlich Zuspruch. „Selten wurde eine Petition von allen Seiten so positiv aufgenommen“, berichtet die hannoversche FDP-Abgeordnete Ulla Ihnen. Das Bundesgesundheitsministerium signalisierte, es könne sogar ein verkürztes Verfahren für den erweiterten Anspruch geben.

