Scharfe Kritik am Corona-Kurs der niedersächsischen Landesregierung hat die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg geübt. Die Landesregierung habe angesichts steigender Infektionszahlen „keine Herbstvorsorge getroffen“, meinte Hamburg. Sie lasse auch mit der neuen Corona-Verordnung viele Fragen offen, die Verordnung sei in sich widersprüchlich. „Wer versteht, dass ich Sport mit 60 Leuten in geschlossenen Räumen machen darf, aber mich nur mit 25 in Privatwohnungen treffen darf“, fragte die Grüne.

Noch kein Ende der Pandemie in Sicht

Hamburg war die erste Rednerin, die für eine Erwiderung auf die Regierungserklärung Weils ( SPD) zur Corona-Krise ans Rednerpult trat. Weil hatte die neue Verordnung erläutert, die am Freitag in Kraft treten wird und erstmals Obergrenzen für Treffen in Privaträumen setzt. „Es ist kein Ende der Pandemie in Sicht“, betonte Weil. Man habe keinen Grund zur Panik müsse aber vorsichtig bleiben. Man sei derzeit besser vorbereitet als noch zu Anfang der Pandemie vor acht Monaten. Die neue Corona-Verordnung bedeute weder eine Lockerung noch eine Verschärfung der Corona-Regeln, aber akzentuiere die Abstands- und Hygieneregeln schärfer, meinte der Ministerpräsident.

Weil man den Niedersachsen nicht die Geselligkeit nehmen wolle, dürfen trotz der Beschränkungen in Privatwohnungen künftig größere Feiern in Gasträumen stattfinden – mit einer Obergrenze von 100 Personen. Weil begründete dieses Zugeständnis mit der Professionalität der Gastronomen, die selbst ein großes Interesse daran hätten, dass die Abstands- und Hygiene-Regelungen auch eingehalten werden würden. Für Kinos und Theater eröffne man auch mehr Möglichkeiten, Publikum zuzulassen, wenn man die Säle im „Schachbrett-Prinzip“ besetze, bei dem jeweils ein Platz freigehalten werde.

FDP rügt Grundrechtseingriffe

Weil kündigte an, dass das Land gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Impfzentren vorbereite. „Wir wissen aber nicht, wann der Impfstoff kommt.“

Kritik an der neuen Corona-Verordnung kam auch von FDP-Chef Stefan Birkner. Er rügte erneut, dass die Regierung gewichtige Grundrechtseinschränkungen auf dem Verordnungsweg verfüge. „Was fehlt ist eine schlüssige Begründung für die Einschränkungen – wie kommt man auf die Zahl von 25?“ Es reiche nicht, allgemein von ausufernden Scheunenpartys zu sprechen. Weil fordere von den Bürgern Vertrauen ein, schaffe aber nicht genug Transparenz, die dieses Vertrauen rechtfertige.

Die Landtags-Fraktionsvorsitzenden der SPD, Johanne Modder, und der CDU, Dirk Toepffer, wiesen die Kritik der Opposition als unbegründet zurück. „Es ist abenteuerlich, wie Sie, Frau Hamburg, hier alles in Grund und Boden reden“, sagte Modder unter breitem Beifall des Parlaments. Toepffer warf wiederum Birkner vor, nicht darzulegen, was er eigentlich im Einzelfall wolle. Wenn man nichts tue, könnten noch ganz andere Einschränkungen auf die Bürger zukommen, meinte Toepffer.

Nur gefährlich wie eine Grippe?

Der fraktionslose AfD-Mann Stefan Bothe meinte, die Verordnungen werden nicht mehr begründet, weil sie unbegründet seien. „Die Gefahr des Coronavirus ist längst gebannt, es ist nicht gefährlicher als eine schwere Grippe“, meinte Bothe zum allgemeinen Erstaunen vieler Kollegen.

Von Michael B. Berger