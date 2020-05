Hannover

Kann man im Landtag in diesen Tagen eine Debatte ohne Corona führen? Man kann nicht. Das wurde am Dienstag deutlich, als es in einer Aktuellen Stunde nach Monaten wieder einmal um die Wölfe ging. „Der Wolf hält sich an gar keine Regeln, auch nicht an Corona-Regeln“, sagte der FDP-Abgeordnete Hermann Grupe. „Er macht in diesem Land, was er will.“ Und das müsse dringend beendet werden.

Grupe kritisierte, dass Umweltminister Olaf Lies ( SPD) nach eineinhalb Jahren erfolgloser Jagd auf den Rodewalder Rüden aufgegeben habe. Die Zahl der Wölfe in Niedersachsen sei in diesem Zeitraum um etwa 100 gestiegen. Nach der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes im Februar habe Lies drei Wölfe zum Abschuss freigegeben. Aber wie solle man die erkennen? Grupe: „Die niedersächsische Weidetierhaltung wird dem Wolf geopfert, weil die niedersächsische Landesregierung ihre Wolfspolitik nicht entscheidend ändert.“

Abschuss oder Zäune?

„Die niedersächsische Weidetierhaltung wird dem Wolf geopfert, weil die niedersächsische Landesregierung ihre Wolfspolitik nicht entscheidend ändert“: Die Landtagsopposition kritisiert Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Quelle: Peter Steffen/dpa

Wie gegensätzlich die Position beim Thema Wolf sind, wurde beim Redebeitrag von Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer deutlich. Der kritisierte zwar auch die Wolfspolitik der Landesregierung, will aber lieber eine Weidetierprämie als Abschüsse. „Wenn bei Lies den Worten immer Taten folgen würden, müsste man sich um die Wolfspopulation in Niedersachsen sorgen“, sagte Meyer. Lies habe es in seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit weder geschafft, ein Wolfsrudel zu besendern noch alle Anträge auf Schutzzäune zu bearbeiten. Das Wolfsmanagement das Landes sei gescheitert.

Der AfD-Politiker Stefan Wirtz fasste die Position seiner Fraktion kurz und bündig zusammen: „Von den Wölfen müssen einige weg. Und wir müssen uns darüber klar werden, wie viele Wölfe wir in diesem Land haben wollen.“

Wolfsromantik oder Wolfsmanagement ?

Auch CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer hält nicht viel von Wolfsromantik. Die Weidewirtschaft sei ein elementarer Bestandteil von Niedersachsen. Wenn sich Wölfe Schäfern und Schafen näherten, müssten sie entnommen werden. Bäumer: „Die Tierhalter wollen kein Geld, die wollen keine toten Schafe.“ Nach Ansicht des CDU-Politikers könnten die Jäger in Niedersachsen den Wolfsbestand regulieren. Das sei allerdings nicht möglich, so lange diese Bedrohungen von radikalen Tierschützern fürchten müssten. „In den regierungstragenden Fraktionen gibt es keine Wolfsromantiker“, sagte der SPD-Abgeordnete Marcus Bosse.

Umweltminister Lies räumte Fehler beim Wolfsmanagement ein, etwa bei der Jagd auf den Rodewalder Rüden. „Wir müssen eine Antwort darauf geben, wie wir uns den Umgang mit dem Wolf vorstellen“, sagte der SPD-Politiker. Dazu brauche man Einigkeit, das müsse von allen getragen werden. „Es geht darum, die Art Wolf zu schützen, aber es geht nicht darum, jedes Tier zu schützen.“ Es sei unmöglich, sämtliche Weidetiere hinter Zäunen wegzusperren, um sie vor Wolfsangriffen zu schützen. Lies verriet allerdings nicht, was in seiner lange erwarteten Wolfsverordnung stehen soll, die angeblich jetzt fertig ist.

Von Marco Seng