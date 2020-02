Landtag entscheidet: Kalihalden sollen mit Bauschutt versiegelt werden

Hannover/Ronnenberg

Vor einer richtungsweisenden Abstimmung im niedersächsischen Landtag über die Genehmigung, die Kalihalde in Ronnenberg mit Bauschutt zu ummanteln, haben betroffene Anwohner in Hannover demonstriert und das Gespräch mit dem Umweltminister Olaf Lies gesucht. Dennoch gab der Landtag grünes Licht für das Vorhaben: 102 von 133 Abgeordneten stimmten für eine Fortführung solcher Projekte in Ronnenberg und andernorts. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sieht in den Deckschichten aus Bauschutt eine sinnvolle Wiederverwertung von Baumaterial, wie er sagte.

Anwohner der Kalihalden sind verärgert

In der Mittagspause der Landtagssitzung am Mittwoch hatte Lies das Gespräch mit rund 30 verärgerten Bürgern gesucht, die nicht nur aus Ronnenberg gekommen waren, sondern auch aus Uetze, Wathlingen und Giesen. Die Stimmung war aufgeheizt. Lies konnte eine Antwort kaum zu Ende formulieren, da wurde ihm schon die nächste Frage gestellt. Zufrieden stellten seine Entgegnungen die Demonstranten jedoch nicht.

Der Plan der Landesregierung sieht vor, die Kaliberge in Niedersachsen gegebenenfalls mit einer Schicht aus Bauschutt zu versiegeln. Damit soll verhindert werden, dass Regenwasser das Salz von der Oberfläche abspült, das so ins Grundwasser gelangen könnte.

„Keine Lösung fürs Problem“

Marc Bierhance von der Ronnenberger Bürgerinitiative Bauschuttdeponie – Nein, danke! sieht keine Lösung in der Abdeckung der örtlichen Kalihalde mit Bauschutt. Das Umweltministerium wolle sich nur aus der Affäre ziehen, sagte er. „Die Stoffe bleiben ja dort, das Problem kommt nur ein paar Jahrzehnte später.“ Mit einer Bauschuttversieglung verdienten die Betreiber sich eine goldene Nase, ohne sich um einen Rückbau kümmern zu müssen. „Das Ministerium und die Betreiber gewinnen, die Bürger verlieren am Ende“, kritisierte Bierhance.

Einwohner finden Aufschüttung absurd

Die Bürgerinitiative findet eine Aufschüttung der Halde in Ronneberg mit Bauschutt ohnehin absurd. „Bei uns steht nur noch der Stumpf der Halde, vielleicht ein Drittel der alten Höhe“, sagte Bierhance. „Es macht keinen Sinn, dort nun wieder einen Berg zu errichten.“ Zudem stünden die Häuser inzwischen nur bis zu 20 Meter von der Halde entfernt, Kinder spielten in den Gärten. „Da jetzt belasteten Bauschutt aufzuschütten, das ist unverantwortlich“, sagte Bierhance.

Die Grünen im Landtag wollten, unterstützt von der FDP, die Freigabe des Vorhabens stoppen. In der Debatte forderten sie unter anderem andere Möglichkeiten wie den Rückbau der Kalihalden. Martin Bäumer ( CDU) dagegen sprach von einer Kampagne: „Die Schadstoffe im Bauschutt – das sind populistische Mythen, die in die Welt gesetzt werden.“

Lies sieht keine Gefahr

Dem schloss sich auch Umweltminister Lies an, der die Gefahr durch das Versieglungsmaterial relativierte. „Es ist nicht redlich, einen Begriff wie ,Deponie’ zu verwenden“. Der Bauschutt sei kein Deponiematerial, sondern Abfall zur Verwertung. „Wir betreiben Recycling.“ Eine Versieglung sei aus seiner Sicht die einzige Möglichkeit, den Salzeintrag ins Grundwasser zu reduzieren.

