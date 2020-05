Hannover

Niedersachsens Landesregierung bekommt bei der Auszahlung von Coronahilfen jetzt mehr Freiheit. Der Landtag verabschiedete am Dienstag mit der Mehrheit von SPD und CDU ein Gesetz, mit dem ein Spezialfonds eingerichtet werden soll. Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) kann dafür ein sogenanntes Sondervermögen einrichten, das mit 490 Millionen Euro gespeist wird. Oppositionspolitiker von FDP und Grünen protestierten, hier werde das Budgetrecht des Parlaments ausgehebelt – vergebens.

Flexibilität ist gefragt

Hilbers packt Geld aus dem wohl vorerst letzten Steuerüberschuss, den das Land noch aus dem Jahr 2019 verbuchen konnte, in diesen Spezialtopf. Normalerweise werden Sondervermögen nur für große, über Jahre laufende Bauprojekte angelegt, etwa die Modernisierung der Universitätsmedizin in Niedersachsen. Doch die Coronakrise, bei der „auf Sicht“ gefahren werden müsse, verlange auch Flexibilität von der Landesregierung, argumentierte CDU-Finanzexperte Ulf Thiele. Auch seine SPD-Kollegin Frauke Heiligenstadt warb für diese Methode, die auch zahlreiche andere Bundesländer anwenden würden. Es sei übersichtlicher, das Geld in einen solchen Spezialtopf zu tun, als wenn man die Corona-Millionen über mehrere Haushaltstitel verteilen würde, sagte Heiligenstadt. „Das Sondervermögen ist verfassungsfest.“

Machtfülle zu Kopf gestiegen?

Genau daran haben aber der FDP-Finanzexperte Christian Grascha wie auch Stefan Wenzel von dem Grünen große Zweifel. Sie wiesen auch auf einen entsprechenden Einspruch des Landesrechnungshofes hin. Es sei überhaupt nicht einzusehen, warum etliche Millionen von dem Jahresüberschuss 2019 in dieses Vermögen fließen sollten, sagte Wenzel. Gerade in Krisenzeiten müsse man verfassungsmäßig und transparent handeln. „Ich habe den Eindruck, dass dem Ministerpräsidenten und seinem Stellvertreter die Möglichkeiten des Infektionsschutzes zu Kopf gestiegen sind“, sagte Wenzel. Grascha erklärte, man habe mit dem ersten Nachtragsetat für die Corona-Hilfen dem Land in der Not eine Art Blankoscheck ausgeteilt. „Jetzt versucht die Regierung aus dem Notbetrieb einen regulären Betrieb zu machen, der uns in die Neuverschuldung führt.“

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers betonte, man werde nicht ewig mit einem solchen Sondervermögen agieren. Aber es gehe um mehr Flexibilität und nicht um Geheimkrämerei. Thiele sagte: „In einer der schwersten Krise, die Niedersachsen je hatte, braucht die Regierung Beinfreiheit.“

Von Michael B. Berger