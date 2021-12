Landvolk-Präsident Holger Hennies sieht Ende des Hofladen-Booms

Herr Hennies, Sie sind jetzt seit einem Jahr Vorsitzender des niedersächsischen Bauernverbandes. Hat sich die Situation der Bauern in dieser Zeit zum Guten entwickelt?

Jein. Bei den Ackerbauern und bei den Milchviehhaltern hat sich die Lage leicht verbessert, da sind die Erzeugerpreise gestiegen. Bei den Schweinehaltern ist es zurzeit desaströs. Die kennen schon tiefe Täler, aber so ein tiefes Tal hat es noch nie gegeben. Da kommen viele Ursachen zusammen: der coronabedingte Preiseinbruch, die Bedrohung urch die Afrikanische Schweinepest, dazu die Ausweglosigkeit durch immer schwerer zu erfüllende politische Vorgaben.

Die Vorgaben betreffen vor allem die Haltungsform. Ist es denn nicht besser, wenn sich die Tiere mit mehr Platz im Stall wohler fühlen? Darauf legen nicht zuletzt die Verbraucher Wert.

Für Stallneubauten und -umbauten gibt es oft gar keine Baugenehmigung. Und wer als Landwirt seine Ställe umbaut und dann weniger Schweine hält, bleibt an den Kosten für höheres Tierwohl doch wieder hängen. Die Frage ist, wie die höheren Standards finanziert werden sollen. Auch bei Milch ist demnächst die Haltungsform auf der Packung zu erkennen. Wer auf mehr Platz für die Kühe umstellt, bekommt aber marginal mehr pro Liter als vorher. Das, was der Lebensmitteleinzelhandel zu geben bereit ist, ist ein Almosen. Im Großen und Ganzen sind die Verbraucher auch nicht bereit zu zahlen für das, was sie eigentlich wollen.

Corona hat die Wertschätzung für gut produzierte regionale Lebensmittel aber doch gesteigert. Hofläden haben enormen Zulauf verzeichnet, die Direktvermarktung legte insgesamt zu. Ist das kein Hoffnungszeichen?

2020 war das tatsächlich deutlich zu spüren. Da sind die Umsätze in der Direktvermarktung in Deutschland um knapp 10 Prozent angestiegen. Aber 2,9 Milliarden Euro spielen im Vergleich zu 176 Milliarden Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel nur eine Nebenrolle. Außerdem ist der Boom schon wieder vorbei. Das lässt sich bei den Marktschwärmern in der Region Hannover deutlich erkennen – Bauern, die ihre Produkte auf Märkten in und um Hannover verkaufen. Seit Anfang Juni 2021 erleben sie einen richtigen Einbruch. Die Leute kochen offenbar nicht mehr so viel zu Hause, und sie gucken wieder mehr aufs Geld. Wir haben jetzt im Weihnachtsgeschäft nur noch knapp die Hälfte vom letzten Jahr. Das ist schade, ich hatte es anders gehofft.

Das ist Holger Hennies Holger Hennies (52) steht seit einem Jahr an der Spitze des niedersächsischen Bauernverbandes. Das Landvolk wählte den promovierten Agrarwissenschaftler für drei Jahre zum Präsidenten. Zusammen mit Volker Hahn aus Neustadt-Hagen führt er außerdem den Kreisverband Hannover, dort wurde die Doppelspitze im September 2021 wiedergewählt. Hennies lebt in Schwüblingsen bei Burgdorf und baut mit vier Kollegen in einer Ackerbaubetriebsgemeinschaft Kartoffeln an. Mit seiner Frau hält er Schweine für die Direktvermarktung im Hofladen, nutzt sein Grünland für Pferde des Reitbetriebs und bietet einen „Lernort Bauernhof“ für Kinder- und Jugendgruppen an. Der Vater von vier Kindern hat vor seinem Studium eine landwirtschaftliche Lehre absolviert.

Gleichzeitig fordert die neue Koalition in Berlin mehr Bio in der Landwirtschaft. Ist mit einem Grünen als Landwirtschaftsminister ein Alptraum der Bauern Wirklichkeit geworden?

Ich sage es mal so, es kann nur besser werden. Jetzt sind immerhin Landwirtschafts- und Umweltministerium in einer Parteifarbe. Zuletzt haben diese Ministerien gegeneinander gearbeitet. Es wurde zu wenig oder gar nicht gehandelt, zum Beispiel beim Tierwohl. Da wurden die guten Ergebnisse der Borchert-Kommission, an der wir Landwirte beteiligt waren, nicht mehr berücksichtigt.

Das Höfesterben scheint sich nicht aufhalten zu lassen. Gleichzeitig wünscht die Gesellschaft nicht, dass Großagrarier und Finanzinvestoren das Ackerland zunehmend unter sich aufteilen. Hätte die für 2023 beschlossene Reform der EU-Agrarförderung nicht gegensteuern müssen? Sie sieht keine Deckelung bei den Flächenprämien vor, auch weil die Vertreter der Bauern dagegen waren.

Wir haben tatsächlich einen Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe, im letzten Jahrzehnt von 1,2 Prozent jährlich. Aber Höfesterben ist ein Begriff, der häufig missbräuchlich verwendet wird, weil es schon einen Unterschied macht, ob Betriebe aufhören, weil die Kinder andere Interessen haben oder ob sie wie aktuell die Schweinehalter von Auflagen und Preismisere überrollt werden. Ich selber besitze 90 Hektar, im Gemeinschaftsbetrieb mit vier Kollegen aber über 600 Hektar. Ist das jetzt ein Großbetrieb? Andernorts kaufen zwar tatsächlich fachfremde Investoren zu Höchstpreisen Acker auf und verpachten ihn. Aber die EU-Flächenprämien gehen an die Pächter, die sie nötig haben. Die Landwirte dürfen dafür nicht bestraft werden. Außerdem werden kleinere Betriebe und Junglandwirte pro Hektar deutlich höher gefördert als Größere.

Holger Hennies auf seinem Acker. Quelle: Gabriele Schulte

Schweinehalter bekommen keine Prämien für mehr Tierwohl. Auswege aus der geschilderten desaströsen Lage sind kaum in Sicht. Was raten Sie Ihren Kollegen, die sich mit dem Gedanken ans Aufgeben tragen?

Sie sollen sehen, dass sie sich und ihre Familien schützen, auch finanziell. Da helfen keine Durchhalteparolen. Ich rate ihnen, sich in Ruhe zu überlegen, ob es Chancen auf eine Baugenehmigung für neue Ställe gibt, ob die Investition sich lohnt und ob ein Hofnachfolger in Sicht ist. Da muss man sehr genau rechnen. Wie lassen sich die Flächen und Gebäude vielleicht anders nutzen? Da wird es neue Perspektiven geben. Insbesondere steigt der Bedarf an erneuerbaren Energien deutlich, also Solar- und Windenergie und nachwachsende Rohstoffe.

Sollen nun Windräder und Sonnenkollektoren immer mehr das Bild der Landschaft bestimmen?

Windenergie ist relativ flächenverträglich, da wird wenig Fläche der Landbewirtschaftung entzogen. Mit Fotovoltaikanlagen müssten wir auf die weniger ertragreichen Standorte gehen. Der Trend ist leider, dafür gute Ackerflächen rund um Siedlungen und an Hauptverkehrsstraßen zu nehmen, weil in der Nähe Stromtrassen sind. Man sollte lieber Felder wählen, die ohnehin zu nass oder zu trocken wären. Auf jeden Fall kann die Energieversorgung für die Landwirte ein weiteres Standbein sein. Wir haben gesehen, dass Milchbauern, die zusätzlich auf Biogas gesetzt hatten, deutlich besser durch Krisen gekommen sind. Eine zweite oder dritte Einkommensquelle ist immer hilfreich.

Wie bereiten sich Niedersachsens Landwirte sonst noch auf die Neuerungen vor?

Sehr viele überlegen sich jetzt genau, ob sich die EU-Förderung ab 2023 mit den zusätzlichen Vorschriften noch für sie lohnt. Die GAP-Reform, die Gemeinsame Agrarpolitik, ist in meinen Augen gescheitert. Statt gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu belohnen, ist das für viele Betriebe ein Bestrafungsinstrument geworden. Die höheren Auflagen etwa für Grünland werden sich für viele Bauern nicht rechnen. 2022 werden sie deshalb viel Grünland umpflügen. Übrigens auch die Biobauern, die das bis Ende des Jahres noch dürfen. Für manchen Mutterkuhhalter, dem schon der Wolf schwer zu schaffen macht, ist jetzt die Zeit gekommen, sich von seinen Wiesen und den Tieren zu trennen.

Holger Hennies bewirtschaftet in Schwüblingsen bei Burgdorf einen Kartoffelhof. Quelle: Gabriele Schulte

Liegt die Zukunft der Fleisch- und Milchproduktion vielleicht im Labor? Das könnte womöglich das Klima schonen.

Dass im Labor hergestelltes Fleisch bald bei uns auf dem Grill landet, glaube ich nicht. Da sind die Vorbehalte der Verbraucher zu groß. In puncto Klimafreundlichkeit ist die deutsche Milchwirtschaft sogar weltweit Vorreiter. Gerade hier in Niedersachsen haben wir mit viel Grünland und Niederschlägen beste Bedingungen. Wenn wir die Produktion in andere Länder verlagern, schadet das dem Klima. So wie es dem Tierwohl schadet, wenn wir die Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden importieren, wo die Vorschriften weniger streng sind.

Für die niedersächsische Politik haben Sie in Ihrem ersten Amtsjahr oft lobende Worte gefunden.

Der Niedersächsische Weg für mehr Artenschutz, an dem wir beteiligt sind, ist ein Erfolg. Er setzt überwiegend auf Anreize, nicht auf Verbote. Das niedersächsische Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium haben ihr Möglichstes getan, das auch im Bund durchzusetzen. Das hat leider nicht über überall geklappt, gerade im Bereich der Grünlandbewirtschaftung nicht. Uns liegt jetzt noch ein weiteres Thema besonders am Herzen, der Umgang mit den Mooren. In Niedersachsen leben mehr als 100.000 Menschen in Moorgebieten, die zu großen Teilen aus Klimaschutzgründen wieder vernässt werden sollen. Da wird es nicht nur um Entschädigung für die Landwirte gehen, sondern auch um die Frage, wie die Gebiete künftig genutzt werden sollen. Das wird in seiner Dimension noch völlig unterschätzt und die Menschen vor Ort müssen mitbestimmen dürfen. Dazu muss die niedersächsische Politik sich im nächsten Jahr positionieren.

Apropos nass. Hat es 2021 genug geregnet, sodass Felder und Wälder sich von den vorherigen Dürrejahren erholen konnten?

Das Wetter hat den Landwirten im Westen des Landes geholfen, da sind die Böden wieder besser durchfeuchtet. Östlich der Autobahn 7 ist es immer noch zu trocken gewesen.

Das betrifft auch Ihren Hof bei Burgdorf. Auf welches Wetter hoffen Sie jetzt für Ihre Kartoffeln?

Leichter Bodenfrost über zwei, drei Wochen wäre schön. Da würden die Schadenerreger abfrieren. Niederschläge brauchen wir auch noch. Wenn ich mir was wünschen dürfte, darf es gerne noch mal zwei, drei Wochen richtig regnen. Möglichst im Winter, nicht erst im März, wenn ich auf den Acker möchte.

Von Gabriele Schulte