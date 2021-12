Munster

Es rumst und donnert. Obwohl es gar nicht nach Gewitter ausschaut und nur ein kurzer Nieselregen den November mal wieder zum Erlebnis macht. „Ach, das“, sagt Christina Fleckenstein, ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Munster zu dem Gefechtslärm, der einem Gang durch die Garnisonstadt etwas Merkwürdiges verleiht. Zumindest für Nicht-Ortsansässige. „Ich höre das schon gar nicht mehr“. Christina Fleckenstein, 55 Jahre alt, Sozialdemokratin führt uns durch den 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Heideort. Nicht, weil er der größte Standort des Heeres ist und sogar ein Panzermuseum hat, sondern weil er die Heimat des voraussichtlichen SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil ist.

Regelmäßig sind in Munster Gefechtsgeräusche zu hören. Quelle: Katrin Kutter

„Ich sitze leider nicht mehr hier“, sagt unsere Stadtführerin und zeigt auf das Rathaus. Nur ganz knapp hat sie verloren bei der letzten Bürgermeisterwahl Ende September. 50 Stimmen fehlten bei der Stichwahl, nun sitzt der CDU-Konkurrent im Rathaus. Man sieht: Munster ist eigentlich ein ziemlich konservativer Ort. Deutschlandfahnen vor manchem Einfamilienhaus. Das Steakhaus heißt ebenso wie das Kino „Deutsches Haus“, die Leute geben sich bodenständig. Und haben dennoch Lars Klingbeil, den Sozialdemokraten, schon zum zweiten Mal per Direktmandat in den Bundestag katapultiert.

Jeder spricht freundlich über Lars Klingbeil

Die Menschen aus Munster haben den Kriegsdienstverweigerer und studierten Sohn der Stadt, dessen Vater Berufssoldat war, auf eine Karriereschiene gesetzt, die ihn am 10. Dezember neben Saskia Esken an die Spitze der Bundes-SPD geführt hat. Egal, wen man hier ums Rathaus herum fragt, sie reden alle freundlich über Lars Klingbeil. „Ich habe wechselnde Gefühle“, sagt Doris Horst vom Touristenbüro. Als Klingbeil zum SPD-Generalsekretär wurde, habe sie zu ihrem Mann gesagt: „Hoffentlich lässt der sich nicht verschleißen.“ Er hat es bislang nicht getan, sondern lächelt von seinen 1,96 Metern herab noch immer die Interviewer gelassen an, selbst wenn sie nervige Fragen stellen.

Christina Fleckenstein kennt Lars Klingbeil schon seit Jahren. Quelle: Katrin Kutter

„Ich kenne ihn schon seit Jahren“, sagt Frau Fleckenstein. Seit den Tagen, als Klingbeil im Stadtschülerrat saß und sich entschlossen hatte, in den Stadtrat zu kommen, was nicht auf Anhieb klappte. Damals habe er noch Piercings getragen – etwa an der Augenbraue – und viel Musik gemacht mit seiner Rockband, die den Namen „Sleep and Silence“ trug. Etwas mehr Stille hat er immerhin in die SPD getragen, die sich, ganz im Gegensatz zur CDU, bei dieser Bundestagswahl nicht durch innerparteiliche Scharmützel hervortat, sondern auch wegen ihrer Geschlossenheit die Union übertrumpfte.

Eine ruhige Art, Konflikte zu lösen

Christina Fleckenstein führt uns zu jenem Gymnasium, an dem Klingbeil einst als Schülersprecher auffiel. „Was ich an ihm immer bewundert habe, war die ruhige Art, mit der er auch bei Konflikten die Dinge auf den Punkt bringen und lösen konnte“, sagt unsere Stadtführerin. Sie eilt auf einige Männer zu, die trotz des zugigen Novemberwetters draußen vor dem Lehrerzimmer stehen. Natürlich kennen sie ihren ehemaligen Schüler. „Dass sein Weg in die Politik führt, hat mich überhaupt nicht überrascht“, sagt der grauhaarige Hans-Georg Kranz, der Religion und Biologie am Gymnasium unterrichtet.

In seinem Gymnasium war Lars Klingbeil Schülersprecher. Quelle: Katrin Kutter

Die Frage, ob der junge Klingbeil denn hier ein ordentliches Deutsch gelernt habe, lässt sein ehemaliger Deutschlehrer Michael Aulenbach so nicht stehen und schaut einen über die Hecke etwas kritisch an, nachdem er die medizinische Maske abgesetzt hat: „Mir fällt er sehr positiv auf, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Politikern noch verständlich und zur Sache reden kann.“ Die Frage, welche Note in Deutsch der noch junge, etwas wildere Klingbeil denn gehabt habe, lässt der Pädagoge nicht zu. Das falle unters Berufs- und Persönlichkeitsgeheimnis. Nun gut, dann eben nicht. Aber den Kontakt zu seinem Gymnasium habe er stets gehalten, berichtet Politik- und Geschichtslehrer Lars Fischer, der mit Klingbeil einst studiert und öfter eine Kneipe in der hannoverschen Nordstadt besucht hat, die es heute nicht mehr gibt.

Energisch, aber nie laut geworden

Damals, als Klingbeil noch Schülersprecher war, regierte der noch junge Gerhard Schröder als Ministerpräsident in Hannover. Damals waren Klingbeils Mitschüler gar nicht gut auf den Mann in Hannover zu sprechen, berichtet Dieter Möhrmann, langjähriger Landtagsabgeordneter und früher Förderer Klingbeils, am Telefon. „Unter Schröder wird alles blöder“, hätten die Gymnasiasten skandiert. Klingbeil hätte damals zu einer Podiumsdiskussion über Bildungspolitik in sein Gymnasium geladen. Da habe, sagt Möhrmann, der Schüler Klingbeil ihn angesprochen und sich nach einem Praktikum im Landtag erkundigt, was auch zustande kam.

„Es hat mich schon damals beeindruckt, dass er sehr viel Interesse zeigte“, erzählt Möhrmann, der den jungen Mann in lange Ausschusssitzungen mitnahm und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichte. „Nach einer Woche sagte er zu mir – nee, das ist wohl nichts für mich.“ Damals hätte ihn wohl der hohe Zeitaufwand für lange Sitzungen abgeschreckt.

Lars Klingbeil soll am 10. Dezember auf einem Bundesparteitag zum neuen SPD-Vorsitzenden gewählt werden – neben Saskia Esken. Der 43-jährige Politiker ist seit Dezember 2017 Generalsekretär der SPD. Sein Vater war Bundeswehrsoldat, seine Mutter Einzelhandelskauffrau. Er wuchs in Munster auf, legte 1998 sein Abitur ab, machte Zivildienst bei der Bahnhofsmission in Hannover, wo er auch studierte und 2004 mit dem Magister in Politikwissenschaft abschloss. Klingbeil arbeitete als Student im Wahlkreisbüro Gerhard Schröders, später auch für den niedersächsischen SPD-Vorsitzenden Garrelt Duin. 2005 rückte er für kurze Zeit in den Bundestag nach, 2009 zog er über die Landesliste in das Parlament ein, 2017 setzte er sich als Direktkandidat gegen eine CDU-Konkurrentin durch. Klingbeil war (beziehungsweise ist) Rockmusiker, vorwiegend an der Akustikgitarre. Er ist seit August 2019 mit Lena-Sophie Müller verheiratet, die seit 2014 Geschäftsführerin der Initiative D 21 ist.

Doch Klingbeil blieb dran, stieß zu den Jungsozialisten, versuchte mit einem Projekt „Zehn unter 25“, junge Leute in die SPD zu holen, eroberte langsam die örtlichen Parteigremien und kam in den Stadtrat von Munster. Schließlich, inzwischen hatte er in Hannover Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert und 2004 mit dem Magister abgeschlossen, wollte er irgendwann auch in den Bundestag. Und kämpfte. Etwa mit seinem alten Förderer und Bezirksvorsitzenden Dieter Möhrmann um einen Listenplatz für den Bundestag. „Es ging um Listenplatz 50, da wollte er unbedingt rauf und ich wollte ihm das ausreden: ’Junge, mit diesem Listenplatz kommst du ohnehin nicht mit rein’.“

Doch in dieser Auseinandersetzung habe Klingbeil sich durchgesetzt und sei wider Erwarten als Nachrücker in den Bundestag gekommen. Das war im Jahr 2005, als Klingbeil für neun Monate für den zurückgetretenen Abgeordneten Jann-Peter Janssen nachrückte. Lars Klingbeil könne sich durchsetzen, sagt Dieter Möhrmann. „Er ist zwar energisch, aber ich habe ihn in all’ den Sitzungen nie laut werden hören.“

Altkanzler: „Klingbeil hat einen direkten Zugang zu den Menschen“

Während der junge Klingbeil noch mit Mitschülerinnen und Mitschülern darüber diskutierte, ob unter Schröder alles blöder werde, hat der etwas ältere Klingbeil als Student im Wahlkreisbüro des Bundeskanzlers Gerhard Schröder gearbeitet. Grund genug, unseren Bummel durch Munster kurz zu unterbrechen und den Altkanzler in Hannover anzurufen. Ob er sich schon damals vorstellen konnte, dass der junge Herr dereinst mal in seine Fußstapfen treten werde? „Nee, gedacht habe ich das damals natürlich noch nicht“, sagt Schröder am Telefon: „Aber dass Lars Klingbeil das kann, steht für mich außer Frage. Er hat schon als Wahlkreisabgeordneter und auch als Generalsekretär gezeigt, dass er Vertrauen schaffen und ungeheuer gut mit den Menschen kommunizieren kann.“

„Dass Lars Klingbeil das kann, steht für mich außer Frage“: Altbundeskanzler Gerhard Schröder bewundert die Fähigkeiten, mit denen der aktuelle Generalsekretär kommuniziert. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Klingbeil, sagt Schröder, habe die Fähigkeit bewiesen, dass er auch mit jenen kommunizieren könne, die der SPD nicht von vorneherein positiv gesonnen seien, sogar mit konservativen Bauern. „Er hat einen direkten Zugang zu Menschen, das konnte man spüren. Deshalb hat mir die Arbeit mit ihm immer Spaß gemacht.“ In seiner Generation sei er zweifellos der Begabteste. „Der kann das, die SPD könnte keinen Besseren finden“, sagt Schröder, der Klingbeil bereits in den letzten Bundestagswahlkämpfen unterstützt hat.

Auf einem Bauernhof das Jawort gegeben

Zurück nach Munster. Unsere Stadtführerin steuert auf einen ehemaligen Bauernhof zu, in dem 2019 ein auch für sie aufregendes Ereignis stattgefunden hat. Hier, im sogenannten Ollershof nämlich durfte sie Lars Klingbeil und seine Freundin Lena-Sophie Müller standesamtlich trauen. „Dafür musste ich sogar einen eintägigen Kursus besuchen“, berichtet die frühere Bürgermeisterin und zeigt auf die Remise der gut gepflegten Museumsanlage, in der ein Hochzeitsfoto gemacht wurde. Sehr aufgeregt sei sie gewesen. Und das Thema ihrer Trauungsrede? „Es ging über das Thema Zeit, aber mehr sage ich nicht, das ist dann doch zu privat.“ Nun gut, wir wollen jetzt nicht bohren.

Im sogenannten Ollershof nämlich wurden Lars Klingbeil und seine Freundin Lena-Sophie Müller standesamtlich getraut Quelle: Katrin Kutter

„Man kann hier keine Luftschlösser bauen“

„Für den Heidekreis war Lars Klingbeil schon ein Aufbruch“, berichtet der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke am Telefon, der im benachbarten Bomlitz lebt: „Er hat den Heidekreis geradezu entstaubt.“ Als Netzwerker mit Boxerqualitäten, auch als Kümmerer für die Region, sagt Zinke, der acht Jahre jünger als Klingbeil ist. Er habe mit jungen Leuten Reisen nach Berlin oder in den hannoverschen Landtag organisiert. „Er war früher relativ links, hat aber schnell realisiert, dass man hier im Heidekreis keine Luftschlösser bauen kann, sondern mit einen gewissen Pragmatismus an die Dinge gehen muss“, sagt Zinke, der sich heute mit der 31-jährigen Aynur Colpan den Vorsitz der SPD im Heidekreis teilt.

Frisch und gleichzeitig verbindlich, sei der neue SPD-Vorsitzende. „Von seiner Art hat er sich in den Jahren nicht verändert. Er hat als Vorsitzender nie auf den Tisch gehauen und gesagt, das muss so sein, sondern die Dinge und die Menschen immer mit seiner ruhigen Art zusammengebracht“, schwärmt Culpan. Den Übergang im Vorsitz des Heidekreises habe er vor drei Jahren ruhig eingeleitet und die Partei verjüngt: „Eine Frau als Vorsitzende des Heidekreises, das gab es vorher noch nie“, meint Aynur Colpan.

„Ich kenne ihn, solange ich hier arbeite“: Stadtbibliothekarin Annegret Kruse (links) beschreibt Klingbeil als nahbaren Menschen, der sich exzellent in Fragen der Digitalisierung auskenne. Quelle: Katrin Kutter

Christina Fleckenstein führt uns derweil zur Stadtbücherei in Munster, die unweit des Ollershofes liegt. Der moderne, aber auch schon ein Vierteljahrhundert alte Bau, ist das kulturelle Zentrum des Ortes. Eine energetische Sanierung steht hier an, für eine Million Euro, berichtet Fleckenstein. Hier saß Klingbeil viele Jahre als Ratsherr. „Ich kenne ihn, solange ich hier arbeite“, sagt Stadtbibliothekarin Annegret Kruse.“ Er sei den Menschen sehr nah und kenne sich exzellent aus mit Fragen der Digitalisierung und des Urheberrechtes – Fragen, mit denen sich auch Bibliothekarinnen befassen müssten.

Die Hüterin der Stadtbibliothek zeigt uns den unteren Saal in dem Licht durchfluteten Gebäude, in dem Klingbeil bis 2016 als Ratsherr wirkte. Hier läuft gerade eine hübsche Ausstellung, in der Schüler Szenen aus Saint-Exuperys „Der kleine Prinz“ nachgezeichnet haben. Der kleine Prinz. Ein wenig scheint Klingbeil das in Munster zu sein.

Von Michael B. Berger