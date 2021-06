Verden

Es ist linkisch, oft überfordert. Doch es ist zäh, und hier gehört es zu den Größten: Pferd Rosinante, das mit Don Quijote gegen Windmühlen und Unrecht kämpfte, ist als Theater-Marionette Blickfang am Eingang einer neuen Sonderausstellung im Pferdemuseum in Verden. Die Schau mit dem Namen „Legendär – Berühmte Pferde aus Mythologie, Geschichte und Populärkultur“ richtet sich an alle Altersgruppen und stellt bunt gemischt 32 bekannte Pferdefiguren vor. Viele der Helden auf Hufen sind durch ihre Leistung bekannt geworden. Die spanische Romanfigur Rosinante hat es über fünf Jahrhunderte hinweg sogar als Klappergaul in die Riege der Berühmten geschafft.

Märchenfigur hing über Metzgerei

Seit rund 5000 Jahren verbindet Mensch und Pferd eine gemeinsame Geschichte. Einmal gezähmt, wird das immer noch eigenwillige Tier zum Begleiter. Besitzern und Nutzern ist es über die Fortbewegung hinaus auf ganz verschiedene Weise zu Diensten – vom Kämpfer beim Militär bis zum Tröster unglücklich verliebter Teenagermädchen. Gerade diese Unterschiedlichkeit hat Christine Rüppell vom Pferdemuseum gereizt. Der Ruhm der von ihr zusammengestellten „Legenden“ beruht mal auf Schnelligkeit oder Sprungkraft, mal auf Vererberqualitäten oder gar magischen Fähigkeiten. „Jedes hat seine besondere Stärke“, sagt die Kuratorin.

Der Kopf der Märchenfigur Falada hing früher über einer Metzgerei. Quelle: Gabriele Schulte

Die mit umfangreichem Beiprogramm versehene Ausstellung musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden. Das hat nicht nur Nachteile. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in der ruhigen Zeit das Depot des Museums durchstöbert. Eine geschnitzte Märchenfigur, die dort seit 1930 ungenutzt schlummerte, hat nun einen Platz an der Wand des Ausstellungsraums gefunden: Falada aus der „Gänsemagd“ der Brüder Grimm. „Der Kopf hing mal als Werbung über der Tür einer Pferdemetzgerei,“ vermutet Rüppell. Im Märchen siegt das Gute. Falada steht dort für eines von zahlreichen fiktiven Pferden, die in der Vorstellung der Menschen sprechen können.

Heimliche Stars von Jolly Joker bis Kleiner Onkel

Der Traum von einer solchen Verständigung zieht sich in der Literatur durch die Jahrhunderte. Jolly Joker etwa, das Pferd das Westernhelden Lucky Luke, sagte seit den 1940er Jahren in der Comicserie Sätze wie „Hey, Cowboy, ich hoffe du hast den Kopf eingezogen.“ In dem Fall war nie ganz klar, ob der Westernheld sein Tier verstand. Der wohl in dem Fall meist männliche Leser jedenfalls tut es. Die eigentliche Pferdesprache, vom womöglich neugierigen Ohrenspitzen bis zum unter Umständen verärgerten Schweifschlagen, lässt sich dagegen auch schmerzhaft missverstehen. Das Herdentier Pferd ist, anders als der Hund, dem Menschen nie ganz ergeben. Auf der anderen Seite steht es für eine Freundschaft, die gerade jungen Menschen hilft, den richtigen Weg zu finden, auch den zu sich selbst.

Ein Hauch von Bullerbü in Verden: Kuratorin Christine Rüppell mit Kleiner Onkel aus „Pippi Langstrumpf“. Quelle: Gabriele Schulte

Vor allem an Jungen richtete sich in den 1950er Jahren auch Fury. Dem Rappen widerfahren allerhand Grausamkeiten, er vermag aber sogar selbständig Hilfe zu holen. Mädchen kommen, auch in der sehr erfolgreichen Filmserie, nur nebenbei vor. Bei Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren wiederum spielt das Pferd eine, allerdings wichtige, Nebenrolle. Der Apfelschimmel wurde unter anderem dadurch berühmt, dass die Protagonistin ihn hochheben konnte. „Kleiner Onkel heißt das Pferd erst im Film“, erzählt Rüppell. „Astrid Lindgren hatte Pippis Pferd keinen Namen gegeben.“ Schauspielerin Inger Nilsson habe sich den Namen ausgedacht, als sie ihm Pfefferkuchen gegeben, es gestreichelt und dazu gesagt habe: „Na du, kleiner Onkel“.

Radiorekorder und Kassetten aus vergangener Zeit: Bibi und Tina wurden zunächst als Hörspiel bekannt. Quelle: Gabriele Schulte

Wie in der Ausstellung zu erfahren ist, ist der Umgang mit Pferden immer mehr zur Frauensache geworden: In den Vereinen hierzulande machen die Reiterinnen inzwischen vier Fünftel der Mitglieder aus. Auch in der erfolgreichen Filmserie um den Hengst „Ostwind“, deren fünfte Folge Ende Juli ins Kino kommt, spielen Mädchen die Hauptrolle. Die Ausstellung in Verden kann mit Original-Requisiten, unter anderem Schmuckstücke und rote Schuhen, vom Filmset aufwarten. Nicht nur an dieser Vitrine zeigt sich, dass jede Besuchergeneration ihre eigenen Pferdelegenden hat und von anderen hier erstmals etwas erfährt – wie nebenbei, ohne dass die Informationstafeln mit Details ermüden.

Pferd und Freiheit – das passt irgendwie zusammen

An die Hörspielkassetten von Bibi und Tina auf dem Martinshof können sich besonders gut 45-Jährige wie Rüppell aus ihrer Jugend erinnern. Zur Hörprobe der ersten Folge präsentiert sie einen Radiorekorder, der längst nostalgisch ist. Heile Welt herrscht auch auf diesem Ponyhof nicht. Ein Fohlen verschwindet und wird von einem Mopedfahrer gehetzt. Wohl dem, der – „hex hex“ – wie Bibi Blocksberg zaubern kann: „Ene mene kunterbunt, Felix werd’ sofort gesund.“ Wie wilde Squaws fühlen Bibi und ihre Freundin sich, wenn sie über Koppeln und durch Wälder reiten. Den Indianern haben die Deutschen schon zu Karl Mays Zeiten immer ein Pferd zugeschrieben. Das ist ein Stück weiter neben einem Plakat von Pierre Brice als „Winnetou“ mit seinem superschnellen Iltschi (Wind) zu lesen. Pferd und Freiheit, das passt zusammen.

Von Playmobil: Friedrich der Große mit seinem Lieblingspferd Condé . Quelle: Gabriele Schulte

Doch auch ein Bedürfnis nach Status und Macht wird mit edlen Pferden verbunden. So zeigte sich schon Alexander der Große gern mit seinem kraftstrotzenden Streitross . Napoleon setzte auf einen zähen Schimmel. Der war zwar wie der französische Kaiser klein, dafür in den Schlachten besonders tapfer. Friedrich der Große war in Potsdam ständig zu Pferd unterwegs. Die 2016 herausgegebene Playmobil-Figur, die ihn auf seinem Wallach Condé darstellt, wirkt allerdings wenig herrschaftlich. In ihr kommt eher zum Ausdruck, das der Preußenkönig ein Tierfreund war.

Sportlegenden Halla und Totilas

Legendär sind andere Pferde, weil sie ihre Herren so ausdauernd tragen wie Schattenfell in Tolkiens magischer „Herr der Ringe“-Trilogie, weil sie hoch über Hindernisse sprangen (Halla, deutscher Olympiasieger von 1956) oder weil sie wie der feinfühlige niedersächsische Hengst Totilas in der Dressur brillierten und auch finanziell Maßstäbe setzten. Der dramatische Ritt mit Halla auf dem Weg zu Gold kann als historischer Fernsehmitschnitt verfolgt werden. Springreiter Hans Günter Winkler geht verletzt in die entscheidende Runde, kann sich kaum im Sattel halten. „Schmerzensschreie lösen sich nach jedem Hindernis aus seinem Munde“, ruft der Kommentator aufgeregt. So wird der Reiter gleich mit zur Legende.

Vor dem Eingang des Deutschen Pferdemuseum steht eine Skulptur des preußischen Trakehner-Zuchthengstes Tempelhüter. Quelle: Gabriele Schulte

Welche Wünsche und Sehnsüchte noch auf Pferde übertragen wurden und werden, ist auch außerhalb der Sonderausstellung auf zwei Etagen des Museums zu sehen. Wer sie mit Muße durchstreift, kann am Ende auf jeden Fall einen vom Pferd erzählen. Die Geschichten reichen vom Urpferd über Militär- , Lasten und Kutschpferde bis zum Freizeitsport. Nicht jeder ist von der Entwicklung begeistert. „50 Prozent der Reiter reiten heute nur, weil sie auf andere runtergucken“, meint ein Besucher aus Schleswig-Holstein, Landwirt im Nebenerwerb. „Dieses Getändel, dieses Gehabe...“ Früher hat der 49-Jährige selbst Pferde gezüchtet. Als Kind erlebte er noch, wie die Holsteiner Pferde zu Hause bei der Kartoffelernte halfen.

Schattenseiten im Umgang mit Pferden

Das Museum beleuchtet weitere Schattenseiten. Starben früher Arbeitspferde auf elende Weise in Bergwerken oder vor dem Pflug, wurden später im Turniersport quälende Trainingspraktiken zugunsten von Gehorsam und Ästhetik entwickelt. Erst im Mai diesen Jahres ist die Leiterin des westfälischen Landgestüts Warendorf nach Vorwürfen zurückgetreten, dass man dort mit Pferden nicht artgerecht umging.

In der Ausstellung „Legendär“ sind die Tiere vor allem eins: treue Gefährten. Begleiter von Don Quijote ist übrigens, Namen und verbreiteter Ansicht zum Trotz, kein weibliches Pferd. Rosinante dringt einmal in eine Herde galizischer Stuten ein. Die Treiber prügeln daraufhin Rosinante – und Don Quijote, das Alter Ego des Hengstes, gleich mit.

Die Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum in Verden, Holzmarkt 9 (direkt hinter dem Bahnhof), ist bis zum 31.10. zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Für den Museumsbesuch zahlen Erwachsene 5 Euro, Kinder ab 5 Jahre und Jugendliche 2 Euro Eintritt.

Von Gabriele Schulte