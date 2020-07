Hannover

Nach landläufiger Meinung bleiben Lehrer besonders gern dem Unterricht fern – ein unzutreffendes Vorurteil, wie die jüngste Statistik zum Krankenstand in der öffentlichen Verwaltung zeigt, die Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Dienstag präsentierte. Nach ihr melden sich Lehrerinnen und Lehrer mit durchschnittlich 15 Fehltagen im Jahr nicht öfter krank als andere Beamte oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Ein Viertel der Beamten geht in zehn Jahren

Erstmals seien in der Krankenstandsstatistik im Jahr 2019 auch die 96.000 Beschäftigten des Kultusministeriums aufgenommen worden, erläutert Nils Hilmer vom Innenministerium. Einen nennenswerten Anstieg der Krankheitstage habe es dadurch nicht gegeben. Anders als die Krankenkassen beziehe das Land in seine Berechnungen auch die ersten beiden Fehltage ein, die bei privaten Arbeitgebern nicht mitgezählt würden.

Niedersachsen beschäftigt 244.000 Mitarbeiter

Mit 96.000 Beschäftigten hat das Kultusministerium den größten Anteil an den 244.000 Beschäftigten, die im Sold Niedersachsens stehen. „Damit ist das Land der größte Arbeitgeber in Niedersachsen“, sagt Innenminister Pistorius. Doch mit einer gewissen Sorge blickt der Minister auf die Tatsache, dass sich in zehn Jahren 25 Prozent des Personals in den Ruhestand verabschiede. Knapp 28 Prozent der Landesbediensteten sind zwischen 50 und 59 Jahre alt, 10,7 60 und älter. „Hier stehen wir vor einer enormen Herausforderung, um die Abgänge zu kompensieren“, sagt Pistorius. Aber das Land bleibe, ein wichtiges Argument, ein krisenfester Arbeitgeber.

Von Michael B. Berger