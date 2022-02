Hannover

Die Unterrichtsversorgung ist in Niedersachsen so schlecht wie seit Langem nicht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nannte zum Start des zweiten Halbjahres den statistischen Wert von 97,4 Prozent. Tonne selbst bezeichnete das als enttäuschend – auch viele Leserinnen und Leser der HAZ sind damit nicht zufrieden.

HAZ-Leser Friedrich Kahre: Schüler für Lehrerberuf gewinnen

Lehrermangel – was tun? Die HAZ benutzt in diesem Bericht, wie es üblich ist, den Begriff der „Unterrichtsversorgung“, einen Begriff, der – ergänzt durch Prozentzahlen bis auf die erste Stelle hinter dem Komma – Sachlichkeit und Neutralität suggeriert. Wie anders würde das Phänomen erscheinen, würde man sagen: „Das Land Niedersachsen hat nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer für seine Kinder und Jugendlichen eingestellt?“

Einen Lehrermangel festzustellen, ist nicht schwer. Bei einer Analyse der Ursachen muss aber die Einstellungspraxis des Kultusministeriums in den Blick genommen werden: Es kann nicht überraschen, wenn es in diesem Schuljahr „mehr Schüler und Schülerinnen“ gibt. Schließlich kennt das Ministerium bereits sechs Jahre vor dem Eintritt der Kinder in die Schulen relativ genau deren Zahl und damit den künftigen Bedarf an Lehrpersonen.

Es kann auch nicht überraschen, dass sich derzeit viele Lehrpersonen „in der Familienplanungsphase“ befinden, Elternzeit nehmen und ihre Stundenzahl reduzieren. Denn in den letzten Jahrzehnten sind (jeweils etwa zur Hälfte von Kultusministerinnen und Kultusministern der SPD und der CDU verantwortet) nicht kontinuierlich neue Lehrpersonen eingestellt worden, sodass es in den Kollegien keine Altersstruktur gibt, die alle Altersgruppen entsprechend abbildet.

Natürlich kann man zusätzlich die Vergütung einzelner Lehrämter anheben und mehr Quereinsteiger einstellen, wie die FDP vorschlägt. (Das Land Sachsen-Anhalt versucht bereits, über Headhunter Personen für den Lehrerberuf zu gewinnen.) Aber die Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Schülerinnen und Schüler in den Oberstufen der Gesamtschulen und Gymnasien. Sie wissen, wer Persönlichkeitsmerkmale entwickelt hat, die für den Lehrerberuf relevant sind. Und solche jungen Menschen für den so wichtigen und sinnstiftenden Beruf zu gewinnen – das muss ein wichtiges Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer sein. Friedrich Kahre, Hannover

HAZ-Leserin Antje Wetterich: Warum wurde nicht früher reagiert?

Mir ist unverständlich, wie es zu dieser Situation, die derzeit an unseren Schulen herrscht, kommen konnte. Es war doch schon in den letzten Jahren zu beobachten, dass die Unterrichtsversorgung nicht besser, sondern schlechter wird. Warum haben die Zuständigen im Ministerium nicht früher reagiert? An unserer IGS kann aufgrund der desolaten Versorgung im 7. und 8. Jahrgang fast kein Nachmittagsunterricht mehr angeboten werden. Arbeiten werden in den häuslichen Bereich verlegt und somit Hausaufgaben an einer IGS eingeführt, wo es bisher keine Hausaufgaben gab.

Dies steht gänzlich im Widerspruch zum Konzept „Gesamtschule“. Warum musste es so weit kommen? Antje Wetterich, Hannover

HAZ-Leser Niels Ove Thomsen: Mehr Wertschätzung für Lehrkräfte

Es fehlen nicht nur eklatant Lehrkräfte, es fehlen ebenfalls die richtigen Lehrkräfte. Was kaum jemand weiß: Seit vier Jahren darf die Schulform IGS zwar Grund-, Haupt-, Real- und Förderschullehrer ausbilden, aber nicht einstellen. Ausschließlich gymnasiale Lehrkräfte müssen an den IGS eingestellt werden.

Die Gesamtschulen schultern einen großen Teil der Inklusion, der Sprachförderung und der Integration. Gymnasiale Lehrkräfte sind nicht dafür ausgebildet, gleichzeitig inklusiv, differenziert mit 30 Kindern zu arbeiten, und sind oftmals hoffnungslos überfordert. Es fehlt an Förderlehrkräften, Sozialpädagogen und an Doppelsteckungen, um dem heterogenen Pool gerecht zu werden und guten Unterricht zu gestalten. Sprachlernklassen gibt es auch nicht mehr, dabei strömen immer weiter unalphabetisierte Kinder aus Flüchtlingsfamilien an die Schulen. Hinzu kommt die Bürokratie, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und die Lehrkräfte weiterhin bindet.

Anstatt guten Unterricht zu planen und durchzuführen, wühlen sich die Lehrkräfte durch Zettelwüsten und Erhebungen. Und dann kommt derzeit noch die Pandemie, in der von allen Schulen erwartet wird, dass die Lehrkräfte und Mitarbeitenden ihren Job machen. Echte Wertschätzung dafür aus der Gesellschaft und Politik gibt es nicht. Dabei ist die Belastung körperlicher und vor allem psychischer Natur immens.

Es ist Zeit, ehrlich Danke an alle zu sagen, die sich in dieser Zeit um unsere Kinder kümmern. Danke!Niels Ove Thomsen, Vorstand des Schulelternrates der IGS Wedemark

HAZ-Leser Peter von Grumbkow: Tatsächliche Lage ist noch schlechter

Die von Minister Tonne genannten Zahlen verschleiern das tatsächliche Problem. Eine Unterrichtsversorgung von 97,4 Prozent bedeutet nämlich für etliche Klassen und Jahrgangsstufen eine noch deutlich schlechtere Versorgung, damit an anderer Stelle Lücken gestopft werden können. An der IGS Roderbruch wurde der sogenannte Stammunterricht in den Jahrgangsstufen sieben und acht ersatzlos gestrichen. Das entspricht einer geplanten Unterrichtsversorgung von 86,1 Prozent – ungeplante Ausfälle kommen noch dazu.

Die IGS verfolgt eigentlich ein Ganztagskonzept, in dem auch Einzelaufgaben in der Schule mit Lehrerbegleitung gelöst werden. Durch die Streichung des Stammunterrichts fallen nun alle Nachmittage aus, und es gibt wieder klassische Hausaufgaben. Eine deutliche Mehrbelastung für Schüler, Lehrer und Eltern ist die Folge. Gerade nach beinahe zwei Pandemiejahren wirken solche Maßnahmen wie ein Hohn für alle Eltern, vor allem, wenn sie berufstätig sind. Peter von Grumbkow, Hannover

HAZ-Leser Arne Petersen: Bildungsausgaben unterdurchschnittlich

Als Initiatoren des offenen Briefes an Herrn Tonne haben wir uns in der Zwischenzeit zur Elterninitiative Unterrichtsversorgung Niedersachsen zusammengeschlossen. Wir wollen versuchen, dass sich in den kommenden Monaten niedersachsenweit Eltern und Schulelternräte uns anschließen.

Warum glauben wir, das ist wichtig? In nahezu jeder Diskussion um die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, seien sie im Kontext Corona oder Klimakatastrophe, wird betont, wie wichtig Bildung für die Stärkung einer Demokratie ist. Wo, wenn nicht in der Schule, soll damit begonnen werden? Wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder der Erde die Ausgaben für Bildung immer noch unterdurchschnittlich sind?

Wir hatten bereits in unserem offenen Brief die Analogie zum Fußball aufgezeigt. 100 Prozent Versorgung würde bedeuten, dass die Nationalmannschaft mit exakt elf Spielern ins Turnier fährt. Keiner darf krank werden, sich verletzten, und Wechsel sind nicht möglich. Wer Bildung ernst meint, muss eine Versorgung von über 100 Prozent anstreben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass bei einem echten Willen seitens der Politik, auch mit kurzfristigen Maßnahmen, die Unterrichtsversorgung gesteigert werden kann. Dazu gehören: gerechtere Bezahlung, Abbau der Beschränkungen und Aufzeigen geeigneter Zulassungsverfahren für Quereinsteiger; Einstellungen für Förderlehrkräfte ermöglichen; Anpassung der Klassengrößen zur Erhaltung von Unterrichtsqualität im Bereich Inklusion, Differenzierung, Sprachförderung; Einrichtung von Sprachlernklassen, um den Flüchtlingen gerecht zu werden; Ausbau der Idee der Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur flexiblen Verfügung an allen Schulen. Arne Petersen, Rethmar

HAZ-Leser Jens Ramhorst: Realschulkräfte für IGS und KGS

Seit Jahren betonen die Politiker, wie wichtig eine gute Bildung für die Zukunft unseres Landes ist. Leider zeigt der Artikel ganz deutlich, dass dem nicht so ist. Wenn jetzt schon Mint-Lehrkräfte fehlen und die Politik diesen Fächern sogar noch mehr Stellenwert einräumt, muss mit geeigneten Steuerungsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass vermehrt junge Leute ein Lehramtsstudium in diesen Fächern beginnen. Außerdem muss IGS’sen und KGS’sen die Einstellung von Haupt- und Realschulkräften ermöglicht werden. Jens Ramhorst, Hemmingen

