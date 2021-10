Remlingen

Ob Äpfel aus dem heimischen Garten, Grasbüschel, Erd- oder Wasserproben – in Remlingen können Bürgerinnen und Bürger von sofort an alles selbst auf möglicherweise gefährliche Strahlung untersuchen. Die Leibniz-Universität Hannover stellte am Mittwoch in der Nähe der Schachtanlage Asse II im Kreis Wolfenbüttel die nach ihren Angaben erste Bürgermessstelle für Umweltradioaktivität in Deutschland vor. „Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Clemens Walther, Physikprofessor am Institut für Strahlenschutz. Fachkundige Begleitung werde dabei helfen, die Messergebnisse einzuordnen.

„Ein Stück Sicherheit geben“

„Den Bürgern ein Stück Sicherheit geben“ möchte auch Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann (parteilos). In der Region rund um den Asse-Schacht, der seit den 1960er-Jahren mittel- und leichtradioaktiven Müll beherbergt, bestehen Ängste wegen Strahlungsgefahren. Anlieger sorgen sich auch wegen der in einigen Jahren vorgesehenen Rückholung der 126.000 Atomfässer aus dem maroden früheren Salzbergwerk. Die Samtgemeinde Elm-Asse stelle daher gern einen Raum für die Messstelle zur Verfügung, in der eine nachvollziehbare Auswertung der Ergebnisse gegeben sei, sagte Neumann. Für die eine Tonne schwere Bleiburg, in der die Proben untersucht werden, kam nur ein Keller infrage.

Der radioaktive Abfall soll in einigen Jahren aus dem maroden Asse-Bergwerk geholt werden. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa (Archiv)

Interessierte können ihre mitgebrachten Proben unter Anleitung messen und sich das Ergebnis erläutern lassen. „Wichtig ist, die natürliche radioaktive Strahlung von der künstlichen zu unterscheiden“, sagt Projektmitarbeiter Wolfgang Schulz aus Hannover. Mit einem Geigerzähler aus dem Elektronikmarkt sei das nicht möglich. Die Kapazität der Remlinger Messstelle ist allerdings stark begrenzt. Wie Schulz erläuterte, könnten maximal drei Umweltproben pro Woche untersucht werden, denn die Messzeit je Probe betrage ein bis zwei Tage. Dennoch könnten auch Menschen aus anderen Regionen Niedersachsens dort online einen Termin vereinbaren.

Das Projekt ist Teil des von der Technischen Universität Clausthal koordinierten Forschungsverbunds Transens (Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland), der unter anderem die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern im Fokus hat. Zusätzlich zu Bundesmitteln beteiligt sich Niedersachsen als einziges Bundesland mit 3,75 Millionen Euro an der Förderung. „Die transdisziplinäre Endlagerforschung hat für Niedersachsen eine herausragende Bedeutung“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).

„Sicherheit vorgegaukelt“: Bürgerinitiativen-Sprecherin Heike Wiegel kritisiert die neue Messstelle. Quelle: Gabriele Schulte

Alle Ergebnisse sollen auf der Transens-Internetseite veröffentlicht werden. „Wir sind unabhängig von Institutionen und Standortauswahlverfahren“, betonte der stellvertretende Projektsprecher Walther. Die Beteiligung von Laien könne aber allgemein interessant für die Suche nach Atommülllagern sein. In Remlingen werde Bürgerinnen und Bürgern die Fachbegleitung bis 2024 angeboten. Die Forscher hoffen, dass dann Ehrenamtliche etwa aus Schulen so viel Expertise gewonnen hätten, dass sie die auf Dauer angelegte Messstelle danach weiter betreuen können.

Ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen gegen die Flutung des Atommüllbergwerks Asse II hält das Angebot für unzureichend. „Damit wird Sicherheit vorgegaukelt“, kritisierte Heike Wiegel von „Aufpassen e.V.“. Die besonders gefährlichen Beta-Strahlen würden von der neuen Gamma-Messstelle nicht erfasst. Walther entgegnete, bei Bedarf seien solche aufwendigen ergänzenden Untersuchungen an der Leibniz-Universität möglich.

