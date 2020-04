Halle/Hannover

In der Debatte über eine Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen hält die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens für möglich. Diese könne unter bestimmten Bedingungen erfolgen – die Wissenschaftler sprachen sich dabei für eine Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen aus. Außerdem müssten die Infektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und die bekannten Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden.

Spitzentreffen mit Merkel am Mittwoch

In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme empfehlen die Wissenschaftler, unter den genannten Voraussetzungen könnten schrittweise die Grundschulen und die Klassen der Sekundarstufe I wieder geöffnet werden. Der Betrieb von Kindertagesstätten solle nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag vor Ostern die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ für das weitere Vorgehen bezeichnet. Am Mittwoch wollen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über Auswege aus der Krise verständigen.

Anzeige

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

In der Stellungnahme „Die Krise nachhaltig überwinden“ sagen die Experten der Leopoldina, dass auch viele weitere Teile des öffentlichen Lebens schrittweise unter bestimmten Voraussetzungen wieder normalisiert werden können. Zunächst könnten etwa der Einzelhandel, das Gastgewerbe und Behörden öffnen. Aber auch private und dienstliche Reisen sowie gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen könnten wieder stattfinden. Hierfür müssten jedoch zunächst auch „notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut“ und auch andere Patienten wieder regulär aufgenommen werden.

Lehrergewerkschaft zweifelt an Umsetzbarkeit in Schulen

Die niedersächsische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Laura Pooth, bezeichnete den Vorschlag der Leopoldina, die Schulen stufenweise wieder zu öffnen, grundsätzlich als gut. Fraglich ist nach Meinung von Pooth jedoch die Umsetzung. In den Schulen fehle es an Elementarem, um die nötigen Hygienemaßnahmen durchzuführen. „Es fehlt an warmen Wasser, an Seife, an vernünftigen Toiletten“, sagte Pooth. Dazu komme, „dass wir viele Lehrkräfte haben, die zu den Risikogruppen zählen.“ Gerade an den Grundschulen habe man es oft mit älteren, weiblichen Kolleginnen zu tun.

Der Ratschlag, nur 15 Schüler in einem Raum zu unterrichten, sei richtig, doch in der Praxis schwer umzusetzen. Pooth sagte, bei allen Vorschlägen müsse der Gesundheitsschutz für die Lehrenden wie auch die Schüler oberste Priorität haben. „Man darf die Schulen bei der Umsetzung der stufenweisen Öffnung auf keinen Fall allein lassen – hier muss das Land klare Vorgaben machen“, sagte die GEW-Vorsitzende der HAZ.

Wirtschaft: Ungerechtigkeiten müssen beseitigt werden

Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller, begrüßte die Überlegungen, den allgemeinen Lockdown wieder zu öffnen. „Wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren, weil der Staat nicht annähernd die Leistungen erbringen kann, die die Wirtschaft stemmt.“ Bei den Lockerungsmaßnahmen komme es vor allem darauf an, dass man bestehende Ungerechtigkeiten beseitige. Müller nannte als Beispiel, dass man Baumärkten erlaube, Gartenmöbel zu verkaufen, Möbelgeschäften jedoch nicht – „auch wenn da mitunter mehr Platz ist“.

Zu dem Vorschlag der Leopoldina, die Kitas geschlossen zu halten, meinte Müller, nun komme es darauf an, die Notbetreuung großzügig zu erweitern. „Der Staat muss eine richtige Liste erstellen von Berufen, die zweifellos auch in der Krise wichtig sind“, sagte Müller. Und da gehöre die Wirtschaft dazu. „Die Existenzvernichtung, die wir derzeit erleben, macht auch mit den Menschen etwas – das sollte man immer bedenken“, sagte der UVN-Hauptgeschäftsführer.

Hannovers OB Onay lobt Vorschläge

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) begrüßte die Überlegungen der Wissenschaftler. „Falls eine Rückkehr zu einem gewissen Normalzustand in bestimmten Bereichen wie Schulen oder Wirtschaft mit besonderen Vorkehrungen wie zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz möglich und zügig umsetzbar ist, dann werden wir in diesem Sinne über praktikable Wege diskutieren müssen“, sagte er.

Von Marek Majewsky und Michael B. Berger