Hannover

In Niedersachsen sollen bis 2025 zusätzlich 141.000 Wohnungen gebaut werden, um die steigenden Mietpreise in den Griff zu bekommen. Das kündigte Bauminister Olaf Lies am Mittwoch im Landtag an. „Wir bauen so viel wie noch nie“, sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde. Das Land brauche aber noch mehr Wohnungen, vor allem bezahlbare. Den größten Nachholbedarf sieht der Bauminister bei den öffentlichen Aufträgen.

Lies: Mietpreise stark angestiegen

Lies räumte ein, dass es in den vergangenen Jahren nicht gelungen sei, durch mehr Wohnungsbau die Mietpreise zu bremsen. Zwischen 2017 und 2020 sei der Durchschnittspreis pro Quadratmeter von 7,31 Euro auf 7,72 gestiegen. Hätten 2017 noch 20 Prozent der Wohnungen unter fünf Euro pro Quadratmeter gelegen, seien es drei Jahre später nur noch fünf Prozent gewesen.

Ursprüngliche Pläne sahen den Bau von jährlich 3000 bis 4000 „bezahlbaren Wohnungen“ in Niedersachsen vor. 2020 waren es lediglich 1600. Lies betonte, dass die bestehende Bedarfslücke nicht alleine mit der Planung von neuen Wohnungen geschlossen werden können. Es komme auch auf die Bauweise an. Zudem müssten bereits genehmigte Wohnungen schneller entstehen. Die Gründung einer Landesbaugesellschaft kann nach Ansicht des Ministers bei der Lösung der Probleme helfen. In diesem Punkt gibt es allerdings keine Einigkeit mit der CDU.

Grüne: Rückgang beim sozialen Wohnungsbau

Die Grünen warfen der Landesregierung in der Debatte vor, ihre Versprechen beim Wohnungsbau nicht einzuhalten. Die Zahl der Sozialwohnungen sei auch 2020 „dramatisch gesunken“, sagte Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer. „Niedersachsen hat den höchsten absoluten und relativen Rückgang unter den Bundesländern auf nur noch 60.265 Sozialwohnungen.“ Das seien 27 Prozent weniger in der Amtszeit von Lies.

Von Marco Seng