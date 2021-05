Hannover

Die niedersächsische Landesregierung will die Corona-Maßnahmen lockern. Über die neuen Regeln und die Bedingungen informieren unter anderem Ministerpräsident Weil und Wirtschaftsminister Althusmann am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Nach Angaben der Staatskanzlei geht es um „vorsichtige Lockerungsmaßnahmen“. Diese sollen demnach in Kommunen mit einer “belastbar unter 100 liegenden Inzidenz“ angedacht sein.

Von den Lockerungen könnten Einzelhandel, Gastronomie und Tourismusbetriebe profitieren.

Von RND/dpa/ewo