Hannover

Wie geht es weiter in der Corona-Pandemie? Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt im Vergleich zum Vortag unverändert bei 17,2. Landesweit kamen 121 neue bestätigte Corona-Infektionen hinzu.

Dazu hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den Bund-Länder-Beschluss zu breiteren Impfangeboten für Kinder und Jugendliche verteidigt. Behrens sagte im Programm NDR Info am Dienstag, dass die Impfstoffe für ab 12-Jährige zugelassen seien und in „allen Ländern ohne Einschränkungen“ verimpft würden. Am Dienstag nun gibt Niedersachsens Krisenstab wieder ein Statement zur der aktuellen Corona-Situation ab. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Die Gesundheitsminister von Bund und Länder hatten am Montagabend einstimmig beschlossen in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna sind für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen.

Von RND/HAZ